الزهايمر والتصلب اللويحي.. هل هما من تركة الإنسان القديم؟

كشفت دراسة علمية حديثة نشرتها شبكة CNN عن الروابط الوراثية للأمراض العصبية المنتشرة اليوم بين الأوروبيين، مثل التصلّب اللويحي المتعدد، ومرض الزهايمر، مع جينات البشر قبل آلاف السنين.

وبحسب المصدر، فقد قام علماء بتجميع أكبر قاعدة بيانات للحمض النووي القديم استنادًا إلى عظام وأسنان نحو 5000 إنسان عاشوا في جميع أنحاء أوروبا الغربية وأجزاء من آسيا الوسطى، منذ 34 ألف عام حتى العصور الوسطى.

ويشير تحليل هذه المجموعة من المعلومات الوراثية القديمة إلى أن الجينات التي ربما كانت تحمي الصيادين وجامعي الثمار في عصور ما قبل التاريخ، أو رعاة العصر البرونزي من مسبّبات الأمراض الضارة، قد تزيد اليوم من خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية، مثل: التصلّب المتعدد، ومرض الزهايمر لدى الأوروبيين.

وجمع المشروع الطموح، الممتد على خمس سنوات ويضم فريقًا مكونًا من 175 خبيرًا دوليًّا، الجينومات القديمة المعروفة سابقًا، مع الحمض النووي المتسلسل حديثًا من مئات العينات الهيكلية التي تم الحصول عليها من المتاحف والمؤسسات الأخرى في جميع أنحاء أوروبا. وتشكّل هذه البيانات معًا أكبر بنك للجينات القديمة في العالم، بحسب العلماء المشاركين في المشروع.