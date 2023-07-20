"دونانيماب".. دواء أمريكي جديد لمرضى الزهايمر

حصلت شركة الأدوية الأمريكية "إلاي ليلي" على ترخيص لدواء ضد مرض الزهايمر، بعدما نشرت النتائج الكاملة لاختبار سريري واسع النطاق، التي أكدت فاعلية الدواء في إبطاء تطور الأعراض لدى المرضى، خصوصاً إذا بدؤوا باستخدامه في مرحلة مبكرة.

وأجريت التجربة السريرية للدواء في ثماني دول على أكثر من 1700 شخص تتراوح أعمارهم بين 60 و85 سنة لم يصلوا بعد إلى مرحلة متقدمة من المرض، ونشرت النتائج في مجلة "جاما" العلمية.