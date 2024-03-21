6 عادات صحية يابانية تضمن لك حياة مديدة
هل تساءلت يومًا كيف يعيش اليابانيون بصحة أفضل؟ ولماذا يتمتعون بأطول متوسط عمر في العالم؟
يقول العلماء إن السبب يعود إلى ثقافة تناول الطعام التي يتبعونها والتي تعود على صحتهم بالعديد من الفوائد، وتضمن خفض نسبة إصابتهم بالأمراض المزمنة والخطيرة.
وإليك 6 عادات يابانية يمكن أن تساعدك في العيش لفترة أطول وبصحة أفضل:
طبق قوس قزح
في اليابان، يُعد تناول الطعام احتفالًا بالألوان والنكهات، فمعظم الأطباق تحتوي على الخضراوات والفاكهة المشرقة مثل السبانخ والجزر والتوت، التي تحتوي على العديد من العناصر التي تعزز الصحة العامة.
الشاي الأخضر
يُعد الشاي الأخضر جزءًا أساسًا من ثقافة اليابانيين، ومن المعروف أنه مشروب يتمتع بفوائد صحية عديدة، بما في ذلك دعم الهضم وتحسين الوظائف العقلية.
ممارسة التمارين البسيطة يوميًا
في اليابان، يُمارس النشاط البدني في الحياة اليومية، من التمارين البسيطة إلى المشي في المساء، الأمر الذي يسهم بتعزيز صحة القلب، والأوعية الدموية، وزيادة مرونة الجسم وأعضائه.
التحكم في حجم الوجبات
يُشجع المطبخ الياباني على التحكم في حجم الوجبات والاعتدال في تناول الطعام لتعزيز التوازن والشبع، والوقاية من السمنة.
إضافة المأكولات البحرية إلى النظام الغذائي
تتمتع المائدة اليابانة بتنوع غني من المأكولات البحرية الطازجة التي تحتوي على بروتينات وأحماض دهنية أوميجا 3، التي تدعم صحة القلب، والوظائف العقلية.
الأطعمة المخمرة
تُعد الأطعمة المخمرة، مثل: الميسو، والناتون والكيمتشي، جزءًا مهمًا من النظام الغذائي الياباني، حيث تعزز عملية الهضم، وتدعم صحة الأمعاء، وتعزز الجهاز المناعي.