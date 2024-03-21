6 عادات صحية يابانية تضمن لك حياة مديدة

هل تساءلت يومًا كيف يعيش اليابانيون بصحة أفضل؟ ولماذا يتمتعون بأطول متوسط عمر في العالم؟

يقول العلماء إن السبب يعود إلى ثقافة تناول الطعام التي يتبعونها والتي تعود على صحتهم بالعديد من الفوائد، وتضمن خفض نسبة إصابتهم بالأمراض المزمنة والخطيرة.

وإليك 6 عادات يابانية يمكن أن تساعدك في العيش لفترة أطول وبصحة أفضل:

طبق قوس قزح

في اليابان، يُعد تناول الطعام احتفالًا بالألوان والنكهات، فمعظم الأطباق تحتوي على الخضراوات والفاكهة المشرقة مثل السبانخ والجزر والتوت، التي تحتوي على العديد من العناصر التي تعزز الصحة العامة.