خبيرة تغذية تحذر: هذا العشاء هو الأكثر خطورة
كشفت أخصائية الغدد الصماء، خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة أوكسانا ميخاليفا عن أخطر عشاء على الإطلاق من حيث تسببه في زيادة الوزن.
وحذرت الطبيبة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" من أخطر عشاء يسبب زيادة الوزن وهي الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات والملح وخاصة البطاطس المقلية واللحم المقلي أو المشوي.
وقالت الخبيرة الروسية إن بعض وجبات العشاء الأكثر خطورة، كونها تحتوي على كمية هائلة من السعرات الحرارية، والكثير من الدهون والكربوهيدرات البسيطة، التي تتحول إلى كتلة دهنية في الجسم ويتم تخزينها احتياطيا لسنوات عديدة في منطقة الخصر".
كما حذرت ميخاليفا من أن تناول مثل هذه الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية السهلة الهضم في المساء لا يوفر الفرصة لحرق هذه السعرات الحرارية. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي إلى اضطراب عملية إنتاج هرمونات "حرق الدهون" ليلا ويحفز إفراز الإنسولين الذي يسبب تكوين الدهون الحشوية في الجسم.