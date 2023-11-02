خبيرة تغذية تحذر: هذا العشاء هو الأكثر خطورة

كشفت أخصائية الغدد الصماء، خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة أوكسانا ميخاليفا عن أخطر عشاء على الإطلاق من حيث تسببه في زيادة الوزن.

وحذرت الطبيبة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" من أخطر عشاء يسبب زيادة الوزن وهي الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات والملح وخاصة البطاطس المقلية واللحم المقلي أو المشوي.