هل تعرف كيف تتعامل مع مصاب اضطراب طيف التوحد؟

يعرف اضطراب "طيف التوحد" بأنه حالة عصبية متعددة الأوجه تؤثر بشكل كبير على سلوك الفرد وتفاعلاته الاجتماعية وقدراته على التواصل.

ومع تشخيص إصابة طفل واحد تقريبًا من بين كل 44 طفلًا في الولايات المتحدة وحدها باضطراب "طيف التوحد"، فإن فهم تعقيدات هذا الاضطراب يعد أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الدعم والوعي داخل المجتمعات.

وبحسب تقرير نشره موقع CNET العلمي، يظهر اضطراب "طيف التوحد" بشكل فريد في كل إصابة، حيث يظهر اختلاف الأعراض، ومستويات الشدة من فرد إلى اخر.

وفي حين أن بعض الأفراد المصابين بالتوحد يمكنهم التعامل مع الحياة اليومية بشكل مستقل، فإن آخرين يحتاجون إلى مساعدة كبيرة.

وتؤكد الإحصائيات الأخيرة، الصادرة عن "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها"، على طبيعة انتشار اضطراب "طيف التوحد" عبر المجموعات العرقية والإثنية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة.

ويكون احتمال تشخيص إصابة الأولاد بالتوحد 4 مرات أكثر من احتمال إصابة الفتيات به.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نحو ثلث الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم باضطراب طيف التوحد يقعون ضمن نطاق الإعاقة الذهنية.

التعرف على أعراض التوحد

ويعدّ تحديد أعراض مرض التوحد أمرًا أساسيًّا للتدخل المبكر والدعم، وحددت الجمعية الأمريكية للطب النفسي 3 مؤشرات أساسية لاضطراب طيف التوحد، هي: التحديات في التفاعل الاجتماعي، وصعوبات التواصل، والسلوكيات المتكررة.

ويشكل التفاعل الاجتماعي تحديًا كبيرًا للأفراد المصابين بالتوحد، والذي غالبًا ما يتميز بصعوبة تفسير الإشارات الاجتماعية، والحفاظ على التواصل البصري، وفهم وجهات نظر الآخرين.

وتشمل أيضًا عقبات الاتصال التواصل اللفظي وغير اللفظي، حيث يُظهر الأفراد أنماطًا لغوية جامدة ويواجهون صعوبة في التعامل مع الإشارات غير اللفظية مثل تعبيرات الوجه ولغة الجسد.

علاوة على ذلك، فإن السلوكيات المتكررة، والتي يشار إليها عادة باسم "التحفيز"، منتشرة بين المصابين باضطراب "طيف التوحد"، وتعمل هذه السلوكيات كآليات تهدئة ذاتية ولكنها قد تشمل تكرار الكلمات والحساسيات الحسية والالتزام بالروتين.