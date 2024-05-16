5 مكونات في المنتجات والأطعمة تسبب السرطان.. احذرها

يعد السرطان من أشرس الأمراض في العالم، ووفقًا لتقارير صحية، فإن هذا المرض الخبيث يتسبب في وفاة مئات آلاف الأشخاص سنويًّا.

وبحسب الدراسات والخبراء، فإن بعض الممارسات اليومية تسبب السرطان، مثل: التدخين، واستهلاك الكحول، كما إن التعرض لمواد كيميائية قد يزيد تدريجيًّا من مخاطر الإصابة به.

لكن رأى خبراء مختصون أن بعض المواد الكيميائية الموجودة في المنتجات التي نستخدمها يوميًّا، قد تسبب السرطان، وفقًا لِما جاء في موقع "تايمز أوف إنديا"، وأبرزها:

قطران الفحم

منتج ثانوي لمعالجة الفحم وهو مادة مسرطنة معروفة، وتحتوي مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة مثل: صبغات الشعر، والشامبو، وغيرها، على قطران الفحم. وقد يسبب التعرض المنتظم لهذه المادة الكيميائية على سرطان الرئة والمثانة والكلى والجهاز الهضمي.

وصنفت بضع منظمات عالمية هذه المادة على أنها مسرطنة للإنسان، ناصحين الأفراد بالابتعاد عن المنتجات التي تحتوي عليها.

البارابين

من عائلة المواد الكيميائية التي تستخدم كمواد حافظة في مستحضرات التجميل لإطالة مدة صلاحيتها، وهي شائعة في الصابون والشامبو ومنتجات الحلاقة والأطعمة المصنعة.

وأظهرت الدراسات أن البارابين يمكن أن يعطل الهرمونات، ما يؤثر سلبًا على الخصوبة ويضر بنتائج الولادة. بالإضافة إلى ذلك، تزيد هذه المادة من مخاطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، وخاصة سرطان الثدي.