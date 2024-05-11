سرطان المبيض.. 9 أعراض للقاتل الصامت لا ينبغي للمرأة تجاهلها

شارك خبير في سرطان المبيض تسعا من العلامات التحذيرية التي تشير إلى المرض القاتل، الذي يجب على النساء الانتباه إليه.

يعد سرطان المبيض سادس أكثر أنواع السرطان فتكًا بالنساء في المملكة المتحدة، حيث يتسبب في وفاة حوالي 4100 امرأة كل عام. يُطلق عليه أحيانًا اسم "القاتل الصامت"؛ إذ تظهر الأعراض غالبًا فقط عندما يتقدم المرض ويصبح من الصعب علاجه، كما يتم تشخيص ثلثي النساء فقط بعد وصول المرض إلى مراحل متأخرة.

في الواقع، أظهرت الدراسات أن 44% من الأطباء العامين يعتقدون خطأً أن أعراض المرض لا يمكن اكتشافها إلا بعد تقدم السرطان، وفقًا للمؤسسة الخيرية الرائدة في مجال سرطان المبيض في المملكة المتحدة "Target Ovarian Cancer".

وقال الدكتور فرانكي جاكسون سبنسر: "إن سرطان المبيض غالباً لا يتم تشخيصه حتى يصل إلى مرحلة متأخرة، بسبب أن أعراضه غامضة وغالباً ما تتداخل مع حالات شائعة أو أقل خطورة".

إذا تم تشخيص سرطان المبيض في مرحلة مبكرة، فإن معدل البقاء على قيد الحياة يرتفع إلى 90٪، مقارنة بـ31٪ فقط عند تشخيصه في المرحلة الرابعة. وهذا يعني أن الوعي بالأعراض مهم للغاية؛ لأنه كلما تمكنت النساء من التعرف على أعراض المرض بشكل أسرع، زادت فرص النجاة".

تسرد هيئة الخدمات الصحية الوطنية، أن الشعور بانتفاخ البطن هي علامة تحذيرية شائعة، لكن الدكتور جاكسون سبنسر يشير إلى أن هناك عددًا من العلامات والأعراض الأخرى التي يجب الانتباه إليها.

ويمكن أن تشمل أعراض سرطان المبيض ما يلي: الانتفاخ، الشعور بالشبع بسرعة، فقدان الشهية، وجع بطن، الحاجة المتكررة للتبول، نزيف مهبلي غير طبيعي، التعب غير المبرر، فقدان الوزن غير المبرر، تغير في عادات الأمعاء.

ومن المثير للقلق أن واحدة فقط من كل خمس نساء في المملكة المتحدة يمكنها تحديد الانتفاخ كأحد الأعراض الرئيسة للمرض، وهو ما يسلط الضوء على سرطان المبيض المستهدف.

يقول الدكتور جاكسون سبنسر: "على عكس سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، لا توجد اختبارات فحص قوية لسرطان المبيض. لذلك من المهم أن يقوم الطبيب بفحص أي أعراض. وقد يرغب طبيبك العام في إجراء فحص دم أو فحص داخلي أو إحالة لإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية".

وأضاف: "إذا تم اكتشاف سرطان المبيض مبكرًا، فقد يكون أقل خطورة، ولهذا السبب من المهم جدًا تسليح نفسك بأكبر قدر ممكن من المعرفة".

في حين لا توجد أسباب محددة لسرطان المبيض، أوضح الدكتور جاكسون سبنسر أن هناك بعض عوامل الخطر التي يمكن أن تزيد من فرصة إصابة النساء بالمرض. أحد أكبر هذه العوامل هو العمر، فالنساء فوق 65 عامًا أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان المبيض.