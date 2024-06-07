هذا المُحلي الصناعي الشهير يهدد صحة قلبك

إذا كنت تراقب وزنك أو تعاني من السكري، فمن المحتمل أنك على دراية بالوجبات الخفيفة والحلويات المصنوعة من سكر "الزيليتول" أو السكر الكحولي؛ وهو بديل صناعي يمنح الأطعمة مذاقًا حلوًا ولكن دون أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز.

أظهرت دراسة جديدة أجرتها "كليفلاند كلينيك" أن ارتفاع مستويات الزيليتول في الدم يساهم في زيادة تفاعل الصفائح الدموية، ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية ".

وقال مؤلف الدراسة الدكتور ستانلي هازن، هناك جانب مظلم من الزيليتول، إذ تبين أن لهذا العنصر مخاطر فعلية على صحة الإنسان.

ما هو الزيليتول؟

الزيليتول هو نوع من كحول السكر موجود غالبًا في الحلويات التي تحمل علامة "صديقة للكيتو" أو "المخصصة لمرض السكري" أو "خالية من السكر". وكحولات السكر هي مركبات تشبه السكر في التركيب الكيميائي، وطعمها يشبه طعم السكر، ولكنها لا تؤثر على جسمك بالطريقة ذاتها.