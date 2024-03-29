أمريكا اللاتينية تنتظر أسوأ موسم لحمّى الضنك

حذّرت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، من أنّ منطقة أمريكا اللاتينية وبحر الكاريبي ستشهد هذا العام أسوأ موسم لحمّى الضنك على الإطلاق، في تفشٍ للوباء عزته إلى الاحتباس الحراري وظاهرة "إل نينيو" المناخية.

وحمّى الضنك مرض فيروسي ينتقل عن طريق لدغة بعوضة مصابة بالفيروس.

ومنذ مطلع العام، أي في أقلّ من 3 أشهر، سجّلت السلطات الصحية في المنطقة أكثر من 3.5 مليون إصابة بالفيروس نجمت عنها ألف وفاة.