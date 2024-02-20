منظمة الصحة العالمية تحذر: تفشي المرض X بات وشيكا

أصدر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، تحذيرا جديدا بشأن احتمالية تفشي المرض X، وأخبر قادة العالم خلال القمة العالمية للحكومات في دبي إن المرض سيتسبب قريبا بجائحة جديدة.

وقال غيبريسوس، إنه أعطى تحذيرا مماثلا عام 2018 من احتمال حدوث وباء، وقد ثبت أنه كان على حق مع تفشي فيروس كورونا القاتل.

وأشار غيبريسوس إلى أن العالم لا يزال غير مستعد لمواجهة جائحة جديدة، مؤكدا على الحاجة الملحة للتوصل إلى معاهدة عالمية يتم الاتفاق عليها بحلول شهر مايو، رافضا نظرية المؤامرة التي تلاحق منظمة الصحة العالمية، ووصفها بأنها "غريبة".

وأضاف: "اليوم أقف أمامكم في أعقاب كوفيد-19 مع وفاة الملايين من الأشخاص، ومع الصدمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يتردد صداها حتى يومنا هذا".

وتابع: "على الرغم من إحراز بعض التقدم، مثل التحسينات في المراقبة، وصندوق الأوبئة، وبناء القدرات في مجال إنتاج اللقاحات، إلا أن العالم ليس مستعدًّا لمواجهة الوباء الجديد".

وعن تسمية المرض بـ X، قال غيبريسوس: "قد يكون سببه فيروس الأنفلونزا، أو فيروس تاجي جديد، أو عامل ممرض جديد لا نعرف عنه حتى الآن".

يذكر أن المرض X هو فيروس افتراضي لم يتشكل بعد، لكن العلماء يقولون إنه قد يكون أكثر فتكا بـ 20 مرة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ومنذ حوالي 8 سنوات، تمت إضافته إلى القائمة المختصرة لمنظمة الصحة العالمية لمسببات الأمراض التي يمكن أن تسبب "وباءً دوليًّا خطيرًا"، وذلك وفقًا لبيان صحفي لمنظمة الصحة العالمية صدر عام 2022.