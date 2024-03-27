كيف تؤثر الرياضة على جودة نومك؟

كشفت دراسة حديثة استمرت لسنوات عن التأثير الكبير لتمارين الرياضية على جودة النوم.

وأشارت الدراسة، التي نشرتها صحيفة "الإندبندنت" إلى أن النشاط البدني المنتظم، الذي يتضمن ممارسة الرياضة مرتين في الأسبوع أو أكثر لمدة ساعة على الأقل، ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بصعوبة النوم بنسبة 42%، كما انخفض احتمال ظهور أعراض الأرق بنسبة 22%.

وأوضحت الصحيفة أن أولئك الذين مارسوا الرياضة باستمرار مع مرور الوقت كانوا أكثر عرضة بنسبة 55٪ للتمتع بأنماط النوم الطبيعية، وأقل عرضة لفترات النوم الشديدة، لافتة إلى أن الأفراد الذين اتبعوا أنماط حياة خاملة في السابق، ولكنهم مارسوا التمارين الرياضية خلال فترة الدراسة شهدوا زيادة بنسبة 21% في احتمالية النوم بشكل طبيعي.