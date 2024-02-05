ألعاب الفيديو والموسيقى الصاخبة تهددانك بفقدان السمع

أجمعت دراسات عديدة على أن ألعاب الفديديو والأغاني الصاخبة قد تعرض الأفراد لخطر فقدان السمع الدائم.

ولأن الصوت يعد جزءًا رئيسًا من تجربة ألعاب الفيديو بالنسبة للكثيرين، أكد باحثون أعدوا مراجعة منهجية لـ14 دراسة، ضمت أكثر من 50 ألف شخص من 9 بلدان مختلفة، أن تلك الألعاب مرتبطة بفقدان السمع وحالات طنين الأذن المزمنة.

وغطت الدراسات السابقة ألعاب أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم المنزلية وألعاب الهاتف المحمول وغيرها.

وأشار الباحثون إلى أن فقدان السمع غير متعلق بخفض الصوت أثناء اللعب فقط، فالتأثيرات السلبية الأخرى تأتي من وقت التعرض للصوت وجهارة الصوت.

وأضافوا "تسبب جلسة لعب مدتها 3 ساعات بصوت مرتفع، ضررًا أكبر بكثير من جلسة مدتها 15 دقيقة على درجة الصوت ذاتها".