ذات تصنيف عال.. ألعاب فيديو مشوقة في 2024
يمكن القول إن العام الماضي كان مثيراً للاهتمام بالنسبة لألعاب الفيديو، وأطلق العنان لعدد كبير منها.
ويبدو أن عام 2024 الذي شهد بداية قوية حتى الآن، سيحمل معه أيضًا إصدارات متعددة من الألعاب ذات التصنيف العالي.
شهد مطلع عام 2024 إطلاق العديد من الإصدارات الجديدة من الألعاب مثل Prince of Persia: The Lost Crown وThe Last of Us Part II مع دقة محسنة، وThe Last of Us: Part II : Remastered وLike a Dragon: Infinite Wealth . وبالطبع هنالك المزيد من الألعاب المحدثة والجديدة للكبار والصغار التي ستطل خلال عام 2024 وهذه أهمها:
Skull and Bones: انطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر في رسم طريقك الخاص أثناء تحولك من قرصان عادي إلى زعيم القراصنة النهائي. وسيتم إصدار Skull and Bones على أجهزة بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس والكمبيوتر في 13 فبراير 2024.
Final Fantasy VII Rebirth: هي الإضافة المنتظرة بفارغ الصبر للعبة Final Fantasy VII، حيث تعيد تصور اللعبة الأصلية الشهيرة مع تجربة وعناصر جديدة. وهذه اللعبة قادمة إلى بلاي ستيشن 5 في 29 فبراير 2024.
Princess Peach: انخرط في لعبة السيف المثيرة كمقاتل، أو ارتد قبعة بوليسية لكشف لغز المتحف، أو قم بتجسيد الأدوار مثل سيد الكونغ فو وطاهي المعجنات، إذ يوفر كل منهما طرقاً مميزة وقوية لإنقاذ المسرحية. وهذه اللعبة قادمة على نينتيندو سويتش في 22 مارس 2024.
Avowed: هي لعبة تقمص أدوار خيالية تدور أحداثها في عالم خيالي، بحيث ستلعب دور مبعوث يتم إرساله إلى الأرض للتحقيق في الطاعون المنتشر. وستأتي لعبة Avowed إلى إكس بوكس والكمبيوتر في عام 2024، على أن يُحدد التاريخ لاحقاً.
Concord: هي لعبة فيديو متعددة اللاعبين من المقرر إصدارها في عام 2024. وتم تطوير اللعبة بواسطة فايرواك ستوديو ونشرتها شركة سوني، ومن المقرر إطلاقها على بلاي ستيشن 5 والكمبيوتر الشخصي. وتتوفر تفاصيل محدودة حول Concord، مع عرض دعائي فقط كشفت عنه بلاي ستيشن العام الماضي.
Black Myth: Wukong: هي لعبة حركية متجذرة بعمق في الأساطير الصينية، تسمح لك بالانطلاق في رحلة لمواجهة التحديات وكشف النقاب عن الحقيقة الغامضة وراء أسطورة مجيدة من الماضي. وسيتم إصدار هذه اللعبة في 20 أغسطس 2024.
South Park: Snow Day: انضم إلى New Kid، جنبًا إلى جنب مع شخصيات South Park المفضلة مثل Cartman و Stan وKyle وKenny، في مغامرة ثلاثية الأبعاد تحتفل بفوضى يوم ثلجي. وهذه اللعبة قادمة إلى بلاي ستيشن 5 ونينتندو سويتش وإكس بوكس والكمبيوتر في 27 مارس 2024.
Tomb Raider I-III Remastered : استرجع مغامرات لارا كروفت الأصلية مع هذه النسخة المحدثة، بحيث يمكن للاعبين الاستمتاع بالرسومات التي تمت ترقيتها مع الاحتفاظ بخيار التبديل إلى الشكل الأصلي للعبة في أي وقت. وستأتي إلى أجهزة بلاي ستيشن وإكس بوكس ونينتيندو سويتش في 14 فبراير 2024.
Rise of Ronin: استكشف اليابان التي مزقتها الحرب في القرن التاسع عشر في لعبة تقمص الأدوار والحركة في عالم مفتوح يركز على القتال من فريق نينجا. وتدور أحداث اللعبة في عام 1863، بعد ثلاثة قرون من حكم توكوغاوا شوغونيت، بحيث تواجه اليابان اضطرابات. وسيشكل اللاعبون مصيرهم من خلال قرارات حاسمة في نظام غني متعدد الاختيارات. وتتكشف القصة بناءً على اختياراتك وتحالفاتك؛ مما يؤثر على التاريخ. وهذه اللعبة قادمة إلى بلاي ستيشن 5 في 22 مارس 2024.
Dragon's Dogma 2: هي لعبة تقمص أدوار مبنية على السرد، بحيث يقوم اللاعبون بتشكيل تجربتهم الخاصة منذ بداية ظهورهم إلى تكوين الحزب وصنع القرار. وهذه اللعبة معززة بتقنية الفيزياء والذكاء الاصطناعي؛ لذلك فهي توفر عالماً خيالياً يشبه العالم الحقيقي. ترقبوا هذه اللعبة على بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس والكمبيوتر في 22 مارس.