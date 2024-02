ذات تصنيف عال.. ألعاب فيديو مشوقة في 2024

يمكن القول إن العام الماضي كان مثيراً للاهتمام بالنسبة لألعاب الفيديو، وأطلق العنان لعدد كبير منها.

ويبدو أن عام 2024 الذي شهد بداية قوية حتى الآن، سيحمل معه أيضًا إصدارات متعددة من الألعاب ذات التصنيف العالي.

شهد مطلع عام 2024 إطلاق العديد من الإصدارات الجديدة من الألعاب مثل Prince of Persia: The Lost Crown وThe Last of Us Part II مع دقة محسنة، وThe Last of Us: Part II : Remastered وLike a Dragon: Infinite Wealth . وبالطبع هنالك المزيد من الألعاب المحدثة والجديدة للكبار والصغار التي ستطل خلال عام 2024 وهذه أهمها:

Skull and Bones: انطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر في رسم طريقك الخاص أثناء تحولك من قرصان عادي إلى زعيم القراصنة النهائي. وسيتم إصدار Skull and Bones على أجهزة بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس والكمبيوتر في 13 فبراير 2024.

Final Fantasy VII Rebirth: هي الإضافة المنتظرة بفارغ الصبر للعبة Final Fantasy VII، حيث تعيد تصور اللعبة الأصلية الشهيرة مع تجربة وعناصر جديدة. وهذه اللعبة قادمة إلى بلاي ستيشن 5 في 29 فبراير 2024.