ألعاب الفيديو سلاح تضليل جديد في حرب إسرائيل وحماس
بموازاة احتدام النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس على أرض الواقع، تعج مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع مأخوذة من ألعاب الفيديو تتسم في الظاهر بواقعية كبيرة، لكنها تُستخدم لنشر معلومات مضللة.
وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع في فيسبوك بعنوان "حماس تسقط مروحيتين إسرائيليتين"، وآخر حول "استعراض" أجرته "القوات المسلحة الباسلة في مالي" ضد الجماعات الجهادية، أو حتى مقطع فيديو حول "مروحية روسية" ضد "مدفع هاوتزر أوكراني"، تزعم جميعها أنها تنقل مقاطع حقيقية.
وتبين لاحقا أن كل تلك اللقطات مأخوذة من "أرما 3" Arma 3، وهي لعبة فيديو قتالية طورها الاستوديو المستقل "بوهيميا إنترأكتيف" Bohemia Interactive ومقره تشيكيا.
واستمر تحويل مقتطفات كثيرة من ألعاب الفيديو الحربية على مدى السنوات العشر الماضية، لإنتاج لقطات مقدّمة على أنها حقيقية للصراعات، بدءاً من الحرب في سوريا إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا.
ففي عام 2017، نشر الجيش الروسي، على سبيل المثال، عبر حسابيه الرسميين على تويتر وفيسبوك صوراً جوية بالأبيض والأسود التُقطت، بحسب قوله، على الحدود العراقية السورية، وقدّمها كدليل "قاطع" على أن الولايات المتحدة وفّرت "غطاء" لتنظيم داعش، قبل أن تقارن منظمة "كونفليكت إنتلجنس تيم" (فريق استخبارات الصراع) غير الحكومية إحدى هذه الصور بلعبة الفيديو الحربية "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron".
وبعد حذف الصور بسرعة، أكد الجيش الروسي لوكالة "ريا نوفوستي" العامة أن ذلك كان "خطأ" من جانب موظف مدني.
إمكانات انتشار واسع
غالباً ما تكشف فرق تقصي صحة الأخبار في وسائل الإعلام المختلفة عن زيف هذه المعلومات المضللة، بينها وكالة "فرانس برس" التي كشفت عن عدد كبير منها، بما في ذلك واحدة في 12 أكتوبر تدعي أنها تُظهر مروحيات إسرائيلية أسقطتها حركة حماس الفلسطينية، وتُرجمت إلى لغات عدة وتمت مشاركتها على منصات عدة ( فيسبوك، إكس، تيك توك).
وكتب المطورون في "بوهيميا إنترأكتيف" على موقع الاستوديو في 10 أكتوبر أن "مقاطع الفيديو التي أنشأها المستخدمون لديها القدرة على الانتشار على نطاق واسع، وتتم مشاركتها على نطاق واسع من جانب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وأحياناً حتى من وسائل الإعلام الرئيسة أو المؤسسات الحكومية الرسمية حول العالم".
وسائل إعلامية تقع بالفخ
ووقعت وسائل إعلامية حتى في فخ هذه المقاطع المضللة: على سبيل المثال، عرضت قناة "رومانيا تي في" الرومانية، في نوفمبر، مقطع فيديو قديماً من لعبة "أرما 3" عُرض على أنه يظهر القتال في أوكرانيا.
وأوضحت كلير واردل، المديرة المشاركة لـ"إنفورميشن فيويتشز لاب" (مختبر المعلومات المستقبلية) في جامعة براون في الولايات المتحدة، لوكالة فرانس برس في يناير الماضي، أنه "مع تحسن التقنيات البصرية في ألعاب الفيديو، يمكن أن تبدو الصور المولدة بالكمبيوتر للوهلة الأولى حقيقية".
ويقول الخبير الفرنسي في شؤون التطرف عبر الإنترنت تريستان مينديز فرانس: "إن الزيادة المذهلة في الواقعية لألعاب محاكاة الحرب هذه هي التي تزعج أولئك الذين قد يتعرضون لهذا النوع من المحتوى ويخطئون فيها على أنها صور حقيقية".
ويحصل ذلك خصوصاً وأن لعبة مثل "أرما 3" تتميز أيضاً بكونها قابلة للتعديل على نطاق واسع من جانب اللاعبين، الذين يمكنهم إنشاء مناطق جديدة للمواجهة أو مركبات أو أسلحة أو معدات أو سيناريوهات، بسهولة شديدة وبتكلفة قليلة، عبر مولدات الصور عبر توليد الذكاء الاصطناعي، مثل ميدجورني.
ولتجنب الوقوع في الفخ، قدّم مبتكرو اللعبة سلسلة إشارات مرئية وصوتية للمساعدة في تمييز صور ألعاب الفيديو عن تلك الحقيقية، مثل الانفجارات، التي يصعب تجسيدها بصورة "طبيعية" حتى من "ألعاب الفيديو المعاصرة".
وفي إحصاء أرسل إلى وكالة "فرانس برس" الأربعاء، أحصت شركة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي "فيزيبراين" 209,6 مليون رسالة مرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وعلى سبيل المقارنة، فإن هذا يزيد بنسبة 84% عن الحجم المسجل خلال كأس العالم لكرة القدم 2022، وهو أحد أكثر الأحداث التي يتم الحديث عنها في العالم.