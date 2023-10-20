ألعاب الفيديو سلاح تضليل جديد في حرب إسرائيل وحماس

بموازاة احتدام النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس على أرض الواقع، تعج مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع مأخوذة من ألعاب الفيديو تتسم في الظاهر بواقعية كبيرة، لكنها تُستخدم لنشر معلومات مضللة.

وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع في فيسبوك بعنوان "حماس تسقط مروحيتين إسرائيليتين"، وآخر حول "استعراض" أجرته "القوات المسلحة الباسلة في مالي" ضد الجماعات الجهادية، أو حتى مقطع فيديو حول "مروحية روسية" ضد "مدفع هاوتزر أوكراني"، تزعم جميعها أنها تنقل مقاطع حقيقية.

وتبين لاحقا أن كل تلك اللقطات مأخوذة من "أرما 3" Arma 3، وهي لعبة فيديو قتالية طورها الاستوديو المستقل "بوهيميا إنترأكتيف" Bohemia Interactive ومقره تشيكيا.

واستمر تحويل مقتطفات كثيرة من ألعاب الفيديو الحربية على مدى السنوات العشر الماضية، لإنتاج لقطات مقدّمة على أنها حقيقية للصراعات، بدءاً من الحرب في سوريا إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ففي عام 2017، نشر الجيش الروسي، على سبيل المثال، عبر حسابيه الرسميين على تويتر وفيسبوك صوراً جوية بالأبيض والأسود التُقطت، بحسب قوله، على الحدود العراقية السورية، وقدّمها كدليل "قاطع" على أن الولايات المتحدة وفّرت "غطاء" لتنظيم داعش، قبل أن تقارن منظمة "كونفليكت إنتلجنس تيم" (فريق استخبارات الصراع) غير الحكومية إحدى هذه الصور بلعبة الفيديو الحربية "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron".

وبعد حذف الصور بسرعة، أكد الجيش الروسي لوكالة "ريا نوفوستي" العامة أن ذلك كان "خطأ" من جانب موظف مدني.