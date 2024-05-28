عواقب وخيمة لحرمان جسمك من ساعة نوم واحدة يوميا
يؤكد الخبراء، أن حرمان الجسم من ساعة نوم واحدة يوميا، يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على المدى البعيد.
وقال الطبيب الشهير "سودير كومار" عبر تغريدة في إكس: "إذا فقدت ساعة واحدة فقط من النوم، فقد يستغرق جسمك 4 أيام للتعافي من ذلك".
وبهذا الخصوص، قال الدكتور شيفا كومار، استشاري طب الأعصاب والصرع لصحيفة "إنديان إكسبرس": "عندما تفقد قدرا صغيرا من النوم (ساعة واحدة) يعاني الجسم من اضطراب في إيقاع الساعة البيولوجية، التي تنظم دورات النوم والاستيقاظ؛ ما سيؤدي بدوره إلى انخفاض جودة النوم في الليالي اللاحقة."
ووفقًا لبحث أجرته جمعية أبحاث النوم، فإن الحصول على ساعة أقل من النوم يستغرق عدة أيام للتعافي بشكل كامل؛ لأن ديون النوم تتراكم، ويحتاج جسمك إلى وقت لاستعادة الوظيفة الطبيعية والتوازن في بنية النوم، وخاصة مراحل النوم العميق التي تعتبر ضرورية للصحة البدنية. والانتعاش المعرفي.
وأضاف البحث "يحتاج الجسم إلى المرور بعدة دورات نوم كاملة لتعويض النقص، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن تستغرق ساعة واحدة من النوم المفقود ما يصل إلى أربعة أيام للتعافي منها."
تأثير على الوظائف المعرفية
أظهرت الأبحاث أن النوم بالغ الأهمية للوظائف المعرفية، بما في ذلك التركيز والانتباه وصنع القرار.
ويقول الدكتور شيفا "عندما ينقطع النوم، تضعف قدرة الدماغ على معالجة المعلومات والحفاظ على الانتباه".
واستشهد الدكتور ببعض الدراسات التي أشارت إلى أنه حتى الانخفاض الطفيف في ساعات النوم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الأداء في المهام التي تتطلب جهدًا إدراكيًا. ويمكن أن يكون التأثير التراكمي لفقدان بضع ساعات من النوم على مدار عدة أيام مشابهًا لفقدان عدة ساعات من النوم في ليلة واحدة، مع تأثيرات كبيرة على القدرات الإدراكية.