أفضل 5 مكملات غذائية لتحسين النوم

في عالم يحتفي بالإنتاجية والنشاط، يُعتبر النوم الجيد غالبًا ما يُغفل. ومع ذلك، لا يمكن التنازل عن أهمية الراحة والتجديد التي يوفرها النوم الجيد. خلال ساعات النوم، تعمل أجسامنا على إصلاح وتجديد الخلايا وإعادة شحن الطاقة لليوم التالي، ويواجه العديد من الأشخاص الصعوبة في الحصول على النوم العميق والمريح.

تأتي المكملات الغذائية هنا للمساعدة، إليك أبرز المكملات الغذائية التي تساعد على تعزيز النوم المريح والمتجدد:

الميلاتونين

غالبًا ما يتم الإشارة إلى الميلاتونين باسم "هرمون النوم" الطبيعي في الجسم، حيث يلعب دورًا حاسمًا في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ. تكمن فائدة مكملات الميلاتونين بشكل خاص في مساعدة الأشخاص الذين يعانون من الأرق أو اضطرابات النوم.

المغنيسيوم

ويلعب المغنيسيوم دورًا أساسيًا في أكثر من 300 تفاعل كيميائي حيوي في الجسم، بما في ذلك تلك التي تنظم النوم. يساعد المغنيسيوم على استرخاء العضلات والجهاز العصبي، ما يسهل عملية النوم ويحسن جودته.

ل- الثيانين

يوجَد "L-theanine" في الشاي الأخضر، وهو حمض أميني يعزز الاسترخاء، دون أن يسبب النعاس، ما يجعله مكملاً ممتازًا لتناوله قبل النوم، إذ يساعد في تقليل التوتر والقلق وتحسين جودة النوم.

جذر فاليريان

والذي يعرف منذ فترة طويلة كعلاج طبيعي لاضطرابات النوم، يعمل كمهدئ خفيف، ويساعد في تحسين جودة النوم وتقليل مدة الاستيقاظ لدى الأفراد الذين يعانون من الأرق.

​​5-HTP (5-هيدروكسي تريبتوفان).

يعمل "5-HTP"، كمقدمة للسيروتونين الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم المزاج والنوم، ما يساعد على زيادة مستويات السيروتونين وتحسين دورات النوم والاستيقاظ.

ومن الضروري استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل تناول أي مكملات جديدة، خاصة إذا كنت تعاني من حالات صحية معروفة، أو تتناول الدواء.

ويُوصى بتبني عادات نوم صحية، مثل الحفاظ على جدول نوم منتظم واعتماد روتين مريح قبل النوم، وتحسين بيئة النوم لتعزيز النوم العميق والمريح.