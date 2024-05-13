مع تراجع معدل الخصوبة.. مخاوف عالمية من عواقب "عميقة"

يشكل معدل الخصوبة العالمي الآخذ بالانخفاض، آثارا بعيدة المدى، وعواقب اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية عميقة حول العالم.

وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، يثير تراجع معدلات الخصوبة مخاوف بشأن تقلص القوى العاملة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، ونقص تمويل المعاشات التقاعدية، وحيوية المجتمعات.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن الدول ذات الدخل المرتفع شهدت انخفاض معدلات الخصوبة إلى ما دون مستويات الإحلال منذ سبعينيات القرن الماضي، وهو اتجاه أثر أيضًا على الدول النامية مثل الهند والصين.

وهناك قلق من أن يؤدي انخفاض معدلات المواليد إلى تقلص عدد سكان العالم خلال العقود القليلة المقبلة، وهو وضع لم يحدث من قبل في تاريخ البشرية.

وكانت الأمم المتحدة تتوقع أن ينخفض معدل الخصوبة العالمي، الذي كان 2.5 في عام 2017، إلى 2.4 بحلول أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ومع ذلك، بحلول عام 2021، انخفض المعدل بالفعل إلى 2.3، مقتربًا من معدل الإحلال البالغ 2.2. وقد أبلغت بيانات المواليد الفعلية من دول مثل الصين والولايات المتحدة ومصر وكينيا عن ولادات أقل بكثير من توقعات الأمم المتحدة؛ ما دفع الخبراء إلى تقدير انخفاض الخصوبة العالمية إلى ما دون الإحلال لأول مرة في التاريخ في عام 2021.

وأضافت الصحيفة، أن الولايات المتحدة، التي شهدت طفرة في المواليد لفترة وجيزة بسبب جائحة كورونا، عاشت بعدها انخفاضًا في معدل الخصوبة الإجمالي إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 1.62؛ ما أدى إلى انخفاض عدد المواليد بما يقدر بنحو 10.6 مليون طفل، عما لو ظلت الخصوبة قريبة من 2.1 منذ عام 2007.

وأرجعت، سبب الانخفاض في معدلات المواليد إلى مجموعة من التغيرات المجتمعية مثل زيادة توافر وسائل منع الحمل، وتكاليف السكن، وارتفاع ديون الطلاب، بالإضافة إلى التحول في التفضيلات نحو العمل والترفيه على الإنجاب.

وأشارت إلى أن هذه التغييرات هي جزء من ”التحول الديموغرافي الثاني“، الذي يتميز بتحول مجتمعي نحو الفردية التي تضع تركيزًا أقل على الزواج والأبوة. وقد أثر التعليم والتحضر والوصول إلى الإنترنت وتغير المعايير الثقافية على قرارات النساء بتأخير الإنجاب أو التخلي عن الإنجاب تمامًا.

وذهبت الصحيفة إلى أن المحاولات التي بذلتها الحكومات لعكس اتجاه انخفاض معدلات المواليد من خلال سياسات الإنجاب، حققت نجاحًا محدودًا.

وأوردت مثالًا على ذلك، اليابان التي قدمت حوافز مختلفة بما في ذلك الإجازة الوالدية ورعاية الأطفال المدعومة والرواتب المالية، لكن معدلات الخصوبة استمرت في الانخفاض.