دراسة تحذر: معدلات خصوبة "مُقلقة" في العالم بنهاية القرن

أظهرت دراسة نشرتها مجلة "ذا لانسيت" الطبية، أن معدلات الخصوبة في جميع الدول تقريبًا ستكون منخفضة للغاية، ولا يمكنها الحفاظ على مستويات السكان بحلول نهاية القرن.

ونقلت صحيفة "لو فيغارو الفرنسية" عن الباحث ستاين إميل فولسيت من معهد قياسات الصحة والتقييم في جامعة واشنطن بسياتل، قوله إن ذلك سيؤدي إلى تقسيم العالم بين "طفرة مواليد" و"كساد مواليد".

وأشار في بيان إلى أن الطفرة ستتركز في الدول منخفضة الدخل الأكثر عرضة لعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي.