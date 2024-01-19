برنامج ياباني لدعم الخصوبة ومعالجة انخفاض معدل المواليد

تركز الحكومة في العاصمة اليابانية طوكيو، على برنامجها الجديد لدعم الخصوبة، المصمم لمعالجة مشكلة انخفاض معدل المواليد في البلاد، التي تعد من الأدنى في العالم، بحسب تقرير نشره موقع "بلومبيرغ".

ووفق التقرير، سجلت أكثر من 7 آلاف امرأة أسماءهن للمشاركة في دورات إعلامية بشأن البرنامج الجديد، الذي يقدم ما يصل إلى 300 ألف يوان (2023 دولارا) لتغطية تكاليف تجميد البويضات.

وتقدمت 1800 امرأة أخرى بطلباتهن منذ تشرين الأول/أكتوبر، وفقاً لحكومة مدينة طوكيو، على الرغم من توقعات الحكومة أن الطلب سيكون أقل بكثير من هذا العدد.

وذكر التقرير، أن "البرنامج مفتوح لجميع النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و39 سنة".

وتشعر الحكومة اليابانية بقلق متزايد إزاء معدل المواليد المنخفض، الذي يبلغ الآن 1.3.

ويعتبر معدل 2.1 هو المعدل الأمثل للحفاظ على استقرار السكان.

وفي عام 2022، وافقت الحكومة على أن تسدد 70% من تكاليف التلقيح الاصطناعي.

ويعتبر تجميد البويضات أحد التكنولوجيات الإنجابية المساندة التي يمكن أن تساعد على إطالة عمر خصوبة المرأة، غير أنه مكلف.