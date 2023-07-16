دراسة تكشف انخفاض خصوبة الرجال في 53 دولة

كشفت دراسة جديدة عن انخفاض عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال في جميع أنحاء العالم. وأفادت أن 53 دولة أبلغت عن انخفاض عدد الحيوانات المنوية، ومن أكثر تلك الدول تراجعا أستراليا، أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث بلغت نسبة الانخفاض 50-60%.

ووفق "روسيا اليوم" نقلا عن الدكتور باباك أشرفي من Superdrug Online Doctor فإن خصوبة الذكور تنخفض بشكل حاد، خاصة بين سن 40 و45 عاما، غير أن باباك يجد أن هناك عوامل أخرى يمكن أن تجعل الرجال الأصغر سنا معرضون لمشاكل الخصوبة وحتى العقم.

وقال الدكتور باباك: "أظهرت الدراسات أن التوتر المتكرر يجعل الرجال أكثر عرضة لانخفاض هرمون التستوستيرون، وإنتاج غير طبيعي للحيوانات المنوية، وانخفاض عدد الحيوانات المنوية وانخفاض حركية الحيوانات المنوية"، مبينا أن المشاكل الاقتصادية والمعيشية المتردية أيضا من الممكن أن تؤثر في خصوبة الرجال.

كما أن للوزن دور في هذه المعضلة، فحسب الدكتور باباك فإن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم يعد من أسباب انخفاض عدد الحيوانات المنوية، أو تراجع جودتها وحركتها، وأيضا يؤثر تناول الكحول على مستويات الهرمونات ويثبط وظيفة الخصيتين.

وبحسب دراسات عديدة فإن التدخين لا تقتصر مضاره على الرئتين، إنما يتسبب كذلك في انخفاض حجم السائل المنوي وعدد الحيوانات المنوية"، وفقا للدكتور باباك.

وينصح الدكتور باباك بتناول كميات جيدة من الفاكهة والخضروات والتي يمكن أن تؤثر بشكل فعال بنشاط الحيوانات المنوية، والابتعاد عن تناول الوجبات السريعة بشكل متكرر.

كما ينصح باباك باللجوء إلى ممارسة التمارين الرياضية، إذ إن ضعف الحركة يمكن أن يسبب مشكلة خصوبة للرجال أيضا.