الأطعمة المحفزة للالتهابات ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب
ذكر تقرير لمجلة "هيلث لاين" أن استهلاك الأطعمة المحفزة للالتهابات، مثل: اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة، قد يؤدي إلى التهاب مزمن وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وقد وجدت دراسة حديثة علاقة بين هذه الأطعمة ومؤشر حيوي معين يوجد عادةً لدى مرضى قصور القلب.
وأجرى الباحثون دراسة شملت ما يقارب من 11000 أمريكي ووجدوا أن الأفراد الذين تناولوا المزيد من الأطعمة المحفزة للالتهابات لديهم مستويات أعلى من المؤشر الحيوي (NT-proBNP) في دمائهم؛ ما يشير إلى خطر محتمل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل.
ويرتبط المؤشر الحيوي (NT-proBNP) بفشل القلب، إذ إن المستويات المرتفعة منه تشير إلى ضغط على القلب وربما فشل القلب.
واستخدمت الدراسة قاعدة بيانات "إن هاينز" الصحية وشملت المشاركين الذين أبلغوا عن عاداتهم الغذائية بين عامي 1999 و2004.
وتم تعيين درجة مركبة للمشاركين بناءً على مؤشر الالتهابات الغذائية، الذي يقيس القدرة المحفزة أو المضادة للالتهابات في نظامهم الغذائي. ووجدت الدراسة أن الأفراد الذين حصلوا على درجات أعلى في مؤشر الالتهاب الغذائي كان لديهم مستويات أعلى من (NT-proBNP).
ومن أجل مكافحة الالتهابات وتعزيز صحة القلب، يوصي الخبراء باتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات، يشمل تناول أطعمة مثل التوت والأسماك الدهنية والبروكلي والأفوكادو والشاي الأخضر والفلفل، والتي ثبت أن لها خصائص مضادة للالتهابات.
كما إن الأحماض الدهنية أوميغا 3، الموجودة في أطعمة، مثل: السلمون، وبذور الشيا، مفيدة أيضًا في الحد من الالتهاب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الحفاظ على نمط حياة صحي يشمل النشاط البدني المنتظم والنوم الكافي والتحكم في التوتر في تقليل خطر الالتهاب.