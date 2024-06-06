الأطعمة المحفزة للالتهابات ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب

ذكر تقرير لمجلة "هيلث لاين" أن استهلاك الأطعمة المحفزة للالتهابات، مثل: اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة، قد يؤدي إلى التهاب مزمن وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وقد وجدت دراسة حديثة علاقة بين هذه الأطعمة ومؤشر حيوي معين يوجد عادةً لدى مرضى قصور القلب.

وأجرى الباحثون دراسة شملت ما يقارب من 11000 أمريكي ووجدوا أن الأفراد الذين تناولوا المزيد من الأطعمة المحفزة للالتهابات لديهم مستويات أعلى من المؤشر الحيوي (NT-proBNP) في دمائهم؛ ما يشير إلى خطر محتمل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل.

ويرتبط المؤشر الحيوي (NT-proBNP) بفشل القلب، إذ إن المستويات المرتفعة منه تشير إلى ضغط على القلب وربما فشل القلب.

واستخدمت الدراسة قاعدة بيانات "إن هاينز" الصحية وشملت المشاركين الذين أبلغوا عن عاداتهم الغذائية بين عامي 1999 و2004.