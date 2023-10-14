دراسة: تناول اللحوم الحمراء تؤدي إلى هذه الأمراض

قد يزيد تناول اللحوم الحمراء من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري بنسبة 44 بالمئة.

ووفق مجلة European Heart Journal فقد اكتشف الفريق البحثي أن زيادة استهلاك اللحوم الحمراء المصنعة بمقدار 50 غراما في اليوم يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 26 % والنوع الثاني من داء السكري بنسبة 44 %.

ووفق فريق من جامعة هونغ كونغ فقد أجريت مراجعة تحليلية لـ 70 دراسة شملت أكثر من 6 ملايين شخص يعيشون في الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين واليابان وغرب إفريقيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة. وقد ركز الباحثون على تأثير تناول 50 غراما من اللحوم الحمراء المصنعة و100 غرام غير مصنعة في اليوم.