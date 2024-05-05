دراسة: الموسيقى تفيد أدمغة كبار السن

توصلت دراسة جديدة إلى أن الاستماع للموسيقى يفيد أدمغة كبار السن، حتى لو كانوا لا يحبون ذلك.

وخلال الدراسة، التي نشرتها مجلة "Network Neuroscience"، تتبع العلماء نشاط الدماغ لدى مجموعتين من المشاركين بمتوسط ​​عمري 19 و67 عامًا، وذلك أثناء الاستماع إلى 24 مسارًا موسيقيًا مختلفًا.

وكانت بعض المقطوعات الموسيقية اختارها المشاركون بأنفسهم، وبعضها اقترحها العلماء، وبعضها تم تأليفها خصيصًا للدراسة، وفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم".