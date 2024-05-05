دراسة: الموسيقى تفيد أدمغة كبار السن
توصلت دراسة جديدة إلى أن الاستماع للموسيقى يفيد أدمغة كبار السن، حتى لو كانوا لا يحبون ذلك.
وخلال الدراسة، التي نشرتها مجلة "Network Neuroscience"، تتبع العلماء نشاط الدماغ لدى مجموعتين من المشاركين بمتوسط عمري 19 و67 عامًا، وذلك أثناء الاستماع إلى 24 مسارًا موسيقيًا مختلفًا.
وكانت بعض المقطوعات الموسيقية اختارها المشاركون بأنفسهم، وبعضها اقترحها العلماء، وبعضها تم تأليفها خصيصًا للدراسة، وفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم".
وبخصوص المشاركين الصغار، كانت استجابة الدماغ للموسيقى التي أحبوها بتنشيط نظام المكافأة، أما المشاركون المسنون فتم تنشيط المناطق نفسها عند الاستماع إلى أي موسيقى حتى تلك التي لا يحبونها أو لا يعرفونها.
ونظام المكافأة هو منطقة خاصة من الدماغ تتولَّى مهمة تعزيز العادات والتحفيز.
ويُرجّح العلماء أن يكون اكتشافهم مفيدًا لكبار السن المصابين بالخرف، وكذلك لأي شخص يعاني من مشاكل في التحفيز.