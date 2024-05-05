الكشف عن "المرحلة الحاسمة" لممارسة الرياضة وتعويض سنوات الخمول

أظهرت دراسة أسترالية، بأن مرحلة منتصف العمر تعتبر وقتا حاسما، لتلبية إرشادات النشاط البدني لا تقل عن 150 دقيقة في الأسبوع.

وراقبت الدراسة، التي شملت 11000 امرأة ممن تتراوح أعمارهن بين 47 و52 عاما، من عام 1998 إلى عام 2019، مع إجراء فحوصات متقطعة للصحة العقلية والجسدية كل 3 سنوات.

وأوضحت الدراسة التي نشرت في مجلة PLOS Medicine، بأن النساء اللاتي اتبعن المبادئ التوجيهية للنشاط البدني باستمرار على مدى الـ 15 عاما التالية من حياتهن، حصلن على نتائج صحية بدنية أفضل من النساء اللاتي لم يفعلن ذلك.

ووفقا للدراسة، فقد استفادت النساء اللاتي لم يمارسن الرياضة بانتظام قبل منتصف العمر، من الروتين الجديد.

وأشارت إلى أن النساء اللاتي بدأن ممارسة التمارين الرياضية باستمرار في الستينيات من العمر، لم يحصلن على الفوائد نفسها التي حصلت عليها المشاركات اللاتي بدأن الرياضة في الخمسينات، وذلك بسبب "عدم وجود تراكم كاف للنشاط البدني، حتى تظهر الفوائد الصحية في سن السبعين تقريبا".