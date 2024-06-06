5 أطعمة احذر تناولها مع الأدوية
من المهم استشارة طبيبك أو الصيدلي حول التفاعلات المحتملة بين الأدوية والأطعمة، إذ يمكن لبعض الأطعمة الشائعة التأثير على امتصاص الأدوية أو استقلابها.
وفقًا لموقع "AARP" الإسباني، هنا 5 أطعمة قد تتفاعل سلبيًّا مع أدوية معينة:
الألبان وبعض المضادات الحيوية
الكالسيوم في منتجات الألبان، مثل: الحليب والجبنة واللبن، يمكن أن يمنع امتصاص المضادات الحيوية؛ ما يقلل من فاعليتها في علاج العدوى.
وينصح الأطباء بتجنب تناول هذه الأطعمة قبل ساعة أو بعد ساعتين من تناول المضادات الحيوية.
البوتاسيوم ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين
تناول مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين المستخدمة في أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم مع الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل: الموز والأفوكادو والطماطم والمشمش المجفف، يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات البوتاسيوم في الجسم؛ ما قد يسبب عدم انتظام في ضربات القلب.
العصير وحاصرات قنوات الكالسيوم
عصير الجريب فروت والعصائر الحمضية يمكن أن تقلل من فاعلية حاصرات قنوات الكالسيوم المادة المستخدمة في أدوية علاج ضغط الدم المرتفع، لأنها قد تقلل من مستويات فاعلية الأدوية.
ويُنصح بتجنب هذه العصائر لمدة ساعتين إلى أربع ساعات قبل وبعد تناول هذه الأدوية.
الألياف والليفوثيروكسين والديجوكسين
الأطعمة الغنية بالألياف، مثل: دقيق فول الصويا والجوز، يمكن أن تقلل من فاعلية الليفوثيروكسين وهو هرمون محفز للغدة الدرقية والديجوكسين، المسخدم في أدوية علاج قصور القلب الاحتقاني.
ويؤكد الأطباء أنه من المفضل تناول هذه الأدوية قبل أو بعد ساعتين من تناول الأطعمة الغنية بالألياف.
الخضراوات الورقية والوارفارين
الوارفارين، وهو مضاد للتخثر، يمكن أن يتفاعل مع الأطعمة الغنية بفيتامين ك، مثل: البروكلي والملفوف والسبانخ؛ ما يقلل من فاعلية الدواء في منع تخثر الدم. من المهم مراقبة تناول هذه الأطعمة إذا كنت تتناول الوارفارين.