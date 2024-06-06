5 أطعمة احذر تناولها مع الأدوية

من المهم استشارة طبيبك أو الصيدلي حول التفاعلات المحتملة بين الأدوية والأطعمة، إذ يمكن لبعض الأطعمة الشائعة التأثير على امتصاص الأدوية أو استقلابها.

وفقًا لموقع "AARP" الإسباني، هنا 5 أطعمة قد تتفاعل سلبيًّا مع أدوية معينة:

الألبان وبعض المضادات الحيوية

الكالسيوم في منتجات الألبان، مثل: الحليب والجبنة واللبن، يمكن أن يمنع امتصاص المضادات الحيوية؛ ما يقلل من فاعليتها في علاج العدوى.

وينصح الأطباء بتجنب تناول هذه الأطعمة قبل ساعة أو بعد ساعتين من تناول المضادات الحيوية.

البوتاسيوم ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين

تناول مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين المستخدمة في أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم مع الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل: الموز والأفوكادو والطماطم والمشمش المجفف، يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات البوتاسيوم في الجسم؛ ما قد يسبب عدم انتظام في ضربات القلب.