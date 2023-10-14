طبيب يحذر: تناول هذه الأدوية بكثرة يدمر الصحة

كشف في مختبر "هيموتيست" أن الاستخدام بكثرة للبخاخات والمستحلبات والمصاصات لعلاج التهاب الحلق قد يسبب ضررا كبيرا للصحة.

ونقلت قناة "R.T" الروسية عن الدكتور دينيس باني، قوله إن هذه المستحضرات تحتوي على مكونات يمكن أن تسبب رد فعل تحسسي لدى البعض ويقول "يظهر رد الفعل التحسسي في أحسن الأحوال، على شكل دمع وإفرازات غزيرة واحتقان الأنف. في أسوأ الأحوال، سوف تتطور وذمة كوينك- (وذمة وعائية عصبية) التي هي رد فعل حاد من الجسم لمسببات الحساسية. تتمثل الأعراض الرئيسية لها في زيادة تورم الجلد والأغشية المخاطية بشكل حاد في منطقة العينين والفم والجهاز التنفسي. وتعتبر الوذمة الحنجرية خطيرة بشكل خاص، لأنها يمكن أن تؤدي إلى الاختناق".

ويؤكد الخبير: "تمنع النساء الحوامل من استخدام بعض البخاخات لأنها تحتوي على مكونات تؤثر سلبا في الجنين. ونفس الشيء ينطبق على فترة الرضاعة الطبيعية. لذلك على جميع النساء الانتباه على هذه المسألة واستشارة الطبيب قبل استخدام البخاخات".

وحول استخدام بخاخات الحلق للأطفال يؤكد الدكتور دينيس باني، أن هذه الأدوية قد تسبب تشنجا في الشعب الهوائية عند الرضع والأطفال دون سن 3 سنوات، "لذا يمنع استخدامها بشكل صارم".

وبالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 3 سنوات، "يمكن استخدامها إذا سمحت التعليمات المرفقة بذلك. لأن عدم وجود مثل هذا السماح في التعليمات يشير إلى أن المادة الفعالة إما تشكل خطرا على جسم الطفل، أو لم تدرس فعاليتها وسلامتها لفئة المرضى الصغار".