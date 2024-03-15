عودة مرض "الجذام" تثير قلق السلطات الأمريكية

شكلّت عودة ظهور مرض "الجذام"، الذي الذي تسببه بكتيريا معدية، مصدر قلق متزايد في الولايات المتحدة، بحسب تقرير نشره موقع "The Conversation"، الذي بين أنه رغم التقدم الكبير في الطب، إلا أن المرض القديم، لا يزال يصيب السكان في جميع أنحاء العالم.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، أخيرًا، عن ما يقرب من 200 ألف حالة جديدة بمرض "الجذام" يتم الإبلاغ عنها سنويًّا في جميع أنحاء العالم، مع ملاحظة مجموعات ناشئة في مناطق معينة من أمريكا الشمالية، بما في ذلك جنوبي شرق الولايات المتحدة.

وكان مرض "الجذام" منتشرًا تقليديًّا في أجزاء من جنوبي الولايات المتحدة، حيث كان الاتصال بالحيوانات التي تتميز بوجود درع صلب من الفقار يغطي جزءًا كبيرًا من جسمها، أمرًا شائعًا، إلا أن عودة ظهور الجذام في مناطق مثل وسط فلوريدا تمثل تحديًا محيرًا.