تطوير برغر من العفن المُعدل وراثيًا

طور علماء قطعة من البرغر مصنوعة من العفن المعدل وراثيًا، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مجال البروتينات البديلة، ويشكل حلاً محتملاً للمخاوف البيئية المرتبطة بإنتاج اللحوم التقليدية.

وبحسب تقرير نشره موقع "نيوزويك"، ركز ابتكار العلماء على استخدام عفن "كوجي"، وهي سلالة استخدمت تاريخيًا في شرق آسيا لتخمير النشويات.

وسعى العلماء إلى استكشاف القوام والنكهات المتنوعة التي يمكن تحقيقها من خلال التعديل الوراثي، من خلال تسخير قدرات عفن "كوجي" متعدد الاستخدامات.