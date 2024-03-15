تطوير برغر من العفن المُعدل وراثيًا
طور علماء قطعة من البرغر مصنوعة من العفن المعدل وراثيًا، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مجال البروتينات البديلة، ويشكل حلاً محتملاً للمخاوف البيئية المرتبطة بإنتاج اللحوم التقليدية.
وبحسب تقرير نشره موقع "نيوزويك"، ركز ابتكار العلماء على استخدام عفن "كوجي"، وهي سلالة استخدمت تاريخيًا في شرق آسيا لتخمير النشويات.
وسعى العلماء إلى استكشاف القوام والنكهات المتنوعة التي يمكن تحقيقها من خلال التعديل الوراثي، من خلال تسخير قدرات عفن "كوجي" متعدد الاستخدامات.
وبدأت عملية التصنيع بتطوير نظام تحرير الجينات المصمم خصيصًا لـ"جينوم عفن كوجي"، مما مكن العلماء من إدخال تعديلات تهدف إلى تعزيز كل من المظهر الجمالي والمظهر الغذائي للعفن، ليحصلوا في النهاية على لون أحمر نابض بالحياة وزيادة إنتاج مضادات الأكسدة المرتبطة بصحة القلب والأوعية الدموية.
وبعد التعديلات الجينية، قام الباحثون بتحويل العفن إلى قطع صغيرة مسطحة وإزالة الماء الزائد، ثم قليها لتحضير شطيرة برغر العفن، لكن العلماء يتصورون إجراء المزيد من التحسينات لتحسين قوام البرغر وملمسه في الفم، ويسعون جاهدين إلى استبدال استهلاك اللحوم التقليدية.
وقال هيل مايني، الباحث في جامعة كاليفورنيا: "نعتقد أن هناك مجالًا كبيرًا لاستكشاف الملمس من خلال تغيير شكل الخلايا الشبيه بالألياف، وبعد ذلك يمكننا التفكير في تعزيز تكوين الدهون من أجل شعور أفضل في المذاق ومزيد من الفوائد الغذائية".
وأشار التقرير إلى أن الابتكارالجديد يؤكد الالتزام بالبحث عن الاستدامة في تكنولوجيا الأغذية، مع إمكانية إحداث ثورة في مشهد البدائل النباتية، حيثُ يهدف العلماء من خلال تسخير قوة التعديل الوراثي، إلى إطلاق العنان لإمكانات الطهي الكاملة للعفن والفطريات مع تلبية الطلب العالمي على الخيارات الغذائية الواعية بيئيًا.