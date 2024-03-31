الأطعمة المصبوغة.. هل تشكل خطرا على حياة أطفالك؟

ويقول الأطباء إن جميع أنواع الحلوى تحتوي على كمية كبيرة من ملونات الطعام، خاصة الصبغة الأكثر ضررًا على الأطفال، التي يطلق عليها "التارترازين".

ماذا تفعل عندما يصر الأطفال على تناول الأطعمة المصبوغة؟

يقول الخبراء إن بعض منتجات الألبان تكون عبواتها ذات لون قوي، لكن لون الجبن أو الزبادي بداخلها يكون شاحبًا؛ لأنها تحتوي على ملونات غذائية طبيعية، وبهذه الطريقة يمكن للأهل استبدال الحلويات الأخرى التي تحتوي فعلا على ملونات طعام ضارة.

وينصح الخبراء الأهل بضرورة قراءة مكونات المنتج على الغلاف الخارجي، لضمان عدم احتواء الحلوى التي يرغبها الطفل على نسبة كبيرة من الملونات الضارة، واختيار الأطعمة التي تحتوي على الملونات الطبيعية.