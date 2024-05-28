هل أنت مستعد لمشاركة معلوماتك الشخصية مع الذكاء الاصطناعي لإنقاذ صحتك؟

فوائد كثيرة محتملة للذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، إذ يتمتع بالقدرة على ابتكار عقاقير جديدة لأمراض كان من الصعب علاجها، ولكن ذلك يأتي على حساب مشاركة المعلومات الطبية الشخصية.

الخصوصية مقابل الصحة؟

ومؤخرًا، طرحت صحيفة "وول ستريت جورنال" عدة أسئلة لفهم موقف القراء من معضلة الخصوصية مقابل مكاسب الصحة العامة، ليتبين أن البعض يعتقدون أنه يجب إتاحة السجلات الصحية الشخصية للذكاء الاصطناعي لفحصها إذا كانت لديها القدرة على إنقاذ حياة الملايين. ولحماية الخصوصية، يجب أن تتولى هيئة مستقلة "غير حزبية" يشرف عليها متخصصون طبيون وخبراء في أمن البيانات وممثلون عن المواطنين، إدارة قاعدة بيانات آمنة.

ويجادل آخرون بأنه يمكن إخفاء هوية السجلات الصحية لضمان الخصوصية مع السماح للذكاء الاصطناعي بالقيام باكتشافات طبية. على الرغم من أن إخفاء هوية البيانات يزيل معلومات التعريف، إلا أن هناك قلقا من أن الأفراد قد تفوتهم المعلومات الطبية ذات الصلة.

وتشمل المقترحات الخاصة بالضوابط الصارمة للخصوصية إنشاء منصب رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي في المنشآت الطبية مع التدقيق الشديد لإدارة مسح الذكاء الاصطناعي للسجلات الصحية. وهذا من شأنه ضمان الرقابة وحماية الخصوصية.

ويرى بعض القراء أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية تطور إيجابي، وأن إخفاء هوية البيانات يسمح بإجراء دراسات على قطاعات كبيرة من السكان، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تقدم الأبحاث بشكل أسرع وربما تحسينها.