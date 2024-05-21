أداة ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحسين دقة تصنيف أورام المخ

طور باحثون من أستراليا والولايات المتحدة أداة ذكاء اصطناعي مبتكرة، تعمل بشكل كبير على تسريع وتحسين دقة تصنيف أورام المخ، بحسب تقرير نشره موقع صوت أمريكا.

وعلى الرغم من أن الطرق التقليدية لتحديد أورام المخ موثوقة، فإنها غالبًا ما تتطلب عدة أسابيع للحصول على النتائج.

كما أن هذه العملية، المعروفة باسم التنميط المعتمد على مثيلة الحمض النووي، غير متاحة على نطاق واسع في العديد من المستشفيات على مستوى العالم.

وللتغلب على هذه القيود، ابتكر فريق تعاوني من الجامعة الوطنية الأسترالية والمعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة نهجًا تنبئيًا جديدًا لمثيلة الحمض النووي، الذي يعمل كمفتاح تنظيمي لنشاط الجينات.

ويتيح هذا الإنجاز تصنيف أورام المخ إلى 10 فئات رئيسة باستخدام نموذج التعلم العميق، وهي تقنية ذكاء اصطناعي متطورة مستوحاة من المعالجة العصبية البشرية.