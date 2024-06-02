للنساء.. فائدة جديدة "مذهلة" لاتباع حمية البحر الأبيض المتوسط

وجد علماء أن حمية البحر الأبيض المتوسط ت​قلل من خطر الوفاة بجميع الأسباب بنسبة الربع تقريبًا لدى النساء، بحسب دراسة حديثة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجدت الدراسة، التي أجريت على أكثر من 25000 امرأة في منتصف العمر يتمتعن بصحة جيدة بمتوسط ​​عمر 55 عامًا، أن اتباع نظام غذائي غني بالأسماك والبقوليات والخضروات والمكسرات والحبوب الكاملة ارتبط بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 23% بحلول نهاية العام.

وفي الدراسة التي استمرت 25 عاما، تم استجواب كل امرأة حول التزامها بالنظام الغذائي سنويًا، وأولئك اللواتي التزمن به بشكل وثيق خلال فترة 25 عامًا تمتعن بانخفاض خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 16%.

وتبين أن حمية البحر الأبيض المتوسط، التي توجت كأفضل نظام غذائي لمدة 7 سنوات متتالية، تقلل من الالتهابات في الجسم، وتحسن تنظيم الجسم للأنسولين، وإدارة الوزن، وكلها عوامل تحمي من أمراض القلب، والخرف، والسكتة الدماغية، والسكري.

وحمية البحر الأبيض المتوسط شائعة في اليونان وإيطاليا وإسبانيا، وهي البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط.