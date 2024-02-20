ما الفرق بين النظام الغذائي الأطلسي وحمية البحر الأبيض المتوسط؟

وجدت دراسة أن من يتبع النظام الغذائي الأطلسي، رغم أنه يشبه إلى حد كبير حمية البحر الأبيض المتوسط، أقل عرضة لخطر الإصابة بمشاكل صحية مزمنة، وفق ما نشرت صحيفة "واشنطن بوست".

وجاء في مقال داخل الصحيفة، أن "كلا النظامين يشددان على أهمية تناول الفاكهة الطازجة والخضروات والأسماك وغيرها من المأكولات البحرية واستخدام زيت الزيتون".

ونقل المقال عن مار كالفو مالفار، أخصائي الطب المخبري في مستشفى سانتياغو دي كومبوستيلا في إسبانيا، قوله إنه "بعد إجراء تجربة سريرية تركز على النظام الغذائي الأطلسي، فإن أحد الاختلافات الرئيسة بين النظام الغذائي الأطلسي والنظام الغذائي المتوسطي هو أن النسخة الأطلسية تتضمن المزيد من البقوليات، تشمل اللفت الأخضر والكرنب والملفوف والقرنبيط، وإن النظام الغذائي يتضمن عادةً المزيد من المأكولات البحرية ومنتجات الألبان واللحوم الخالية من الدهون".

وفي حين أن النظام الغذائي المتوسطي يسمح عادةً بتناول المزيد من المعكرونة، فإن النظام الغذائي الأطلسي يتضمن نشويات مثل الكستناء والبطاطس والخبز.

وبحسب كالفو مالفار، فإنه "غالبًا ما صورت وسائل الإعلام الحديثة النظام الغذائي الأطلسي على أنه مجرد تنوع في حمية البحر الأبيض المتوسط".

إلا أن الدراسة وجدت أن الذين اتبعوا النظام الغذائي الأطلسي كانوا أقل عرضة بنسبة 42% لإظهار عنصر إضافي من متلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من الحالات التي تزيد معاً من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والأمراض المزمنة الأخرى.