بدائل صحية للأطعمة الخفيفة فائقة المعالجة
تقدم الأطعمة الخفيفة مثل البسكويت ورقائق البطاطا راحةً وسهولة للجائعين، ولكنها في الوقت ذاته تعتبر من الأطعمة فائقة المعالجة، التي تثير قلق خبراء التغذية بشأن تأثيرها السلبي على الصحة.
وفي هذا الصدد، ألقى خبير التغذية "روب هوبسون" الضوء على البدائل الصحية للأطعمة المعالجة، التي يمكن الحصول عليها بسهولة من السوبرماركت.
وبحسب روب هوبسون، تقدم الفواكه المجففة والمكسرات بدائل صحية للأطعمة المعالجة، حيث تحتوي المكسرات على بروتين نباتي ودهون صحية للقلب.
بالإضافة إلى ذلك، نصح بتناول الحمص مع الخضار المقطعة كالخيار والجزر، مشددا على أنها مصادر صحية للعناصر الغذائية المتنوعة؛ إذ يحتوي الحمص على البروتين والألياف، بينما يزوّد زيت الزيتون الذي يُستخدم في تحضيره بالدهون الصحية.
وقال إن زبدة اللوز أو الفول السوداني وكعك الأرز تعتبر أيضًا من الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين.
وشجع هوبسون على تناول الفشار، مؤكدًا أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف، ويُعتبر من الحبوب الكاملة.
وفي النهاية، أكد أن تناول الفواكه الطازجة، مثل التوت والبرتقال والتفاح، يمكن أن يكون بديلًا صحيًا ومناسبًا أيضًا للوجبات الخفيفة.
يذكر أن استهلاك الأطعمة الخفيفة فائقة المعالجة مرتبط بمخاوف صحية، مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني، وأنواع معينة من السرطان.
وأوضح هوبسون أن الأطعمة فائقة المعالجة هي تلك التي تحتوي على مكونات كيميائية معينة، وتتمتع بفترة صلاحية طويلة.