دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة تزيد من خطر الوفاة

ووجد الباحثون أدلة موحية للغاية على أن تناول المزيد من الأطعمة فائقة المعالجة يزيد من خطر السمنة بنسبة 55%، واضطرابات النوم بنسبة 41%، والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 40%، وخطر الاكتئاب بنسبة 20%.

ولم تجد الدراسة سوى أدلة موحية على وجود علاقة بين الأطعمة فائقة المعالجة والسرطان. وهذا أمر مثير للدهشة، وفقا لما ذكرته تشانغ التي بحثت في دور الأطعمة فائقة المعالجة والسرطان.

كيف تصنع الأطعمة فائقة المعالجة؟

وقال الباحث في مجال التغذية الدكتور كارلوس مونتيرو، رئيس مركز الدراسات الوبائية في الصحة والتغذية بجامعة ساو باولو في البرازيل، إن الأطعمة فائقة المعالجة هي أكثر بكثير من مجرد أطعمة "معدلة".

وذكر مونتيرو، أستاذ التغذية والصحة العامة، في مقال افتتاحي مرفق أنها "تركيبات من مكونات رخيصة يتم التلاعب بها كيميائيًا في كثير من الأحيان، مثل النشويات المعدلة، والسكريات، والزيوت، والدهون، وعزلات البروتين، مع إضافة القليل من الطعام الكامل، إن وجد".

وصاغ مونتيرو مصطلح الأغذية فائقة المعالجة في عام 2009، عندما قام بتطوير نظام NOVA لتصنيف الأطعمة إلى أربع فئات.

تتكوّن المجموعة الأولى من الأطعمة غير المصنعة أو ذات الحد الأدنى من المعالجة، مثل الفاكهة والخضار والبيض والحليب.

المجموعة الثانية تشمل مكونات الطهي، مثل الملح والأعشاب والزيوت، وما شابه ذلك.

المجموعة الثالثة تتضمن الأطعمة المصنعة التي تجمع بين المجموعتين الأولى والثانية، ومن الأمثلة على ذلك السلع المعلبة والخضار المجمّدة.

المجموعة الرابعة تضم الأطعمة فائقة المعالجة التي قال مونتيرو إنها تُصنع بنكهة لذيذة وجذابة باستخدام مجموعة من النكهات الاصطناعية، والألوان، والمكثفات، والمواد المضافة الأخرى.