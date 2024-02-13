دراسة: الدوخة ترفع خطر الوفاة

هل شعرت يومًا أن العالم يدور من حولك؟ أو ربما واجهت صعوبة في الحفاظ على توازنك عندما تقف؟ إذا كانت إجابتك نعم، فاعلم أنك لست وحيدا، فالدوخة هي شكوى شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم. لكن هل تعلم أن الدوخة المستمرة مرتبطة بالوفاة؟.

وفقا لدراسة حديثة أجريت على 9000 شخص بالغ في الولايات المتحدة، اكتشف الباحثون العلاقة بين شعور الدوخة والوفاة، والمشاكل الصحية المرتبطة بهذا العرض، الذي يبدو للكثيرين "بسيطا".

وبينت نتائج الدراسة التي نشرتها مجلة "جاما" أن الأشخاص الذين أبلغوا عن إصابتهم بدوخة كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان.

كما أكدت النتائج أن الدوخة مرتبطة بشكل مباشر بمرض السكري؛ ما يسلط الضوء على علاقة لم يدرسها العلماء من قبل.

وأشار الباحثون إلى أنه ليست جميع أنواع الدوخة مرتبطة بخطر الموت، إلا في حال صاحبتها سلسلة من الأعراض الأخرى.

وفي النهاية، بينت الدراسة أن بعض الحالات الصحية مثل الاعتلال العصبي المحيطي والتغيرات الإقفارية الناجمة عن اعتلال الأوعية الدقيقة، يمكن أن تشكل فيها الدوخة أو الشعور بعدم التوازن عارضا أساسيا؛ الأمر الذي يعرض المصابين للوفاة.