انتشار بديل لعقار "أوزمبك" على تيك توك.. ومخاطره صادمة
نال عقار "أوزمبك" المخصص لعلاج مرض السكري من النوع الثاني شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن قدرة العقار على التحكم في نسبة السكر في الدم ليست هي سبب شعبيته، بل أصبح رائجًا لأنه أثبت في التجارب السريرية قدرته على تنزيل الوزن الزائد.
وأدى ما سبق إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يستهلكون "أوزمبك" على أمل فقدان الوزن. ولم تساهم الشعبية المتزايدة للدواء عبر الإنترنت في النقص والإصدارات غير المشروعة منه فحسب، بل أدت أيضًا إلى تدفق اتجاهات الأنظمة الغذائية الضارة.
وأحد أحدث الأنظمة التي نالت تفاعلا كبيرا على "تيك توك" ما أطلق عليه بعض المستخدمين "أوزمبك الرخيص" Budget Ozempic، الذي لا يحتوي على مكون "سيماجلوتيد" الدوائي، وهو العنصر النشط في أوزمبك، بل يحتوي على مسهلات وملينات.
وبحسب الخبراء، فإن هناك العديد من الأسباب التي تشجعك على تجنب استخدام "أوزمبك الرخيص" إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، أبرزها تأثيره قصير المدى فقط على فقدان الوزن، فالملينات ليست مصممة للاستخدام على المدى الطويل، كما أنها غير مخصصة لإنقاص الوزن، بل إن استخدامها من دون سبب يمكن أن يكون ضارًا لأسباب عديدة، منها:
الجفاف
تعمل بعض أنواع الملينات على جمع الماء من الجسم لتصبه في الأمعاء من أجل تليين البراز وتسهيل مروره، ما يؤدي تعاطيها إلى فقدان الجسم للماء وبالتالي الإصابة بالجفاف. وعلى المدى البعيد، قد تصاب بالتعب أو العطش أكثر من المعتاد، وكذلك الدوخة والدوار.
وفي حالات متقدمة، قد يؤدي الجفاف إلى احتباس السوائل، الذي يحدث بسبب تعويض جسمك الزائد عن الجفاف، ما ينتج عنه ارتفاع في ضغط الدم ومشاكل في القلب والأوعية الدموية الأخرى .
ويشير الخبراء إلى أنه وفي حين أن استخدام الملينات يسبب فقدان الماء، إلا أنه لا يؤدي إلى فقدان الدهون، ما يعني أن أي وزن يفقده الشخص نتيجة استخدام المسهلات يكون مؤقتًا فقط، وستتم استعادته خلال وقت قصير.
خلل في توازن الكهارل
قد يؤدي استخدام الملينات بشكل غير مسؤول أيضًا إلى فقدان الشوارد الكهربائية، وتعتبر الإلكتروليتات (مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد) ضرورية لكي يقوم الجسم بوظائفه؛ فهي تساعد على تحقيق التوازن بين مستويات السوائل لديك والحفاظ على عمل العضلات والجهاز العصبي، ولكن عندما يفقد جسمنا الماء أو نصاب بالجفاف، فإن توازن الكهارل في الجسم يختل.
وعلى المدى القصير، يمكن أن يسبب عدم توازن الإلكتروليت تشنجات عضلية، وغثيانا، وتعبا، وصداعا، وحتى تنميلا في الأطراف، لكن اختلال توازن الكهارل المزمن وطويل الأمد يمكن أن يكون أكثر خطورة، ما يزيد من خطر الإصابة بمشاكل في القلب.
سوء تناول المغذيات
يحتاج الجسم للعديد من العناصر الغذائية حتى يعمل بشكل صحيح، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات والبروتين. وتأتي هذه العناصر الغذائية من الأطعمة التي نستهلكها، ويتم امتصاصها بشكل رئيسي في الأمعاء الدقيقة.
ويمكن أن يؤدي استخدام المسهلات والملينات إلى سوء امتصاص العناصر الغذائية، حتى أن إحدى الدراسات وجدت أن استخدام المسهلات أدى إلى انخفاض نسبة امتصاص العناصر الغذائية الأساسية بنسبة 12% .
مشاكل في الجهاز الهضمي
يؤثر استخدام الملينات على الجهاز الهضمي. ويقول الأطباء: "إذا كنت تستخدمها لفترة طويلة من الزمن، فإنه يمكن أن يسبب الإسهال".
وتابعوا: "السبب في حدوث الإسهال هو أن الملينات تعمل على تحريك الفضلات بسرعة عبر الأمعاء وإفراز الماء في الأمعاء، وهذا يمكن أن يؤدي بدوره إلى خلل في مستويات المعادن والملح في الجسم".