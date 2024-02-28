انتشار بديل لعقار "أوزمبك" على تيك توك.. ومخاطره صادمة

وأدى ما سبق إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يستهلكون "أوزمبك" على أمل فقدان الوزن. ولم تساهم الشعبية المتزايدة للدواء عبر الإنترنت في النقص والإصدارات غير المشروعة منه فحسب، بل أدت أيضًا إلى تدفق اتجاهات الأنظمة الغذائية الضارة.

وأحد أحدث الأنظمة التي نالت تفاعلا كبيرا على "تيك توك" ما أطلق عليه بعض المستخدمين "أوزمبك الرخيص" Budget Ozempic، الذي لا يحتوي على مكون "سيماجلوتيد" الدوائي، وهو العنصر النشط في أوزمبك، بل يحتوي على مسهلات وملينات.

وبحسب الخبراء، فإن هناك العديد من الأسباب التي تشجعك على تجنب استخدام "أوزمبك الرخيص" إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، أبرزها تأثيره قصير المدى فقط على فقدان الوزن، فالملينات ليست مصممة للاستخدام على المدى الطويل، كما أنها غير مخصصة لإنقاص الوزن، بل إن استخدامها من دون سبب يمكن أن يكون ضارًا لأسباب عديدة، منها:

الجفاف

تعمل بعض أنواع الملينات على جمع الماء من الجسم لتصبه في الأمعاء من أجل تليين البراز وتسهيل مروره، ما يؤدي تعاطيها إلى فقدان الجسم للماء وبالتالي الإصابة بالجفاف. وعلى المدى البعيد، قد تصاب بالتعب أو العطش أكثر من المعتاد، وكذلك الدوخة والدوار.

وفي حالات متقدمة، قد يؤدي الجفاف إلى احتباس السوائل، الذي يحدث بسبب تعويض جسمك الزائد عن الجفاف، ما ينتج عنه ارتفاع في ضغط الدم ومشاكل في القلب والأوعية الدموية الأخرى .