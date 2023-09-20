لمرضى السكري.. علماء يبتكرون جهازاً قد ينهي حقبة حقن الأنسولين

اخترع علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا جهازاً جديداً قابلاً للزرع ينتج كمية لا نهاية لها من الأكسجين، لحقن مريض السكري بالخلايا الحيوية المنتجة للأنسولين. وهو ابتكار قد يغني عن حقن الأنسولين لمرضى السكري من النوع الأول.

الجهاز الذي تم اختباره على الفئران، يتميز بالقدرة على القضاء على حاجة مرضى السكري لمراقبة مستويات السكر في الدم باستمرار وحقن أنفسهم بالأنسولين.

الجهاز وهو صغير الحجم وبدون أية أسلاك أو بطاريات، يحتاج فقط إلى جهد كهربائي صغير يبلغ حوالي 2 فولت يتم توليده من خلال ظاهرة تعرف باسم "الاقتران الحثي الرنيني" وارتداؤه كرقعة على الجلد.

ووفق العلماء يمكن تكييف الجهاز لعلاج أمراض أخرى تتطلب توصيلاً متكرراً للبروتينات، مؤكدين أن الوقت اقترب لاختباره الجهاز على البشر على ما نقلت "ديلي ميل".