كيف يمكن أن يدمّر الشاي صحتك؟

من المعروف أن للشاي بأنواعه فوائد جمة، فالأخضر منه مضاد للأكسدة ويحمي الجسم من السرطانات، أما الأسود المثالي بعد وجبة إفطار دسمة فهو قادر على خفض نسبة السكر في الدم.

لكن هل تعلم أن الشاي قد يسبب ضررا أكثر من نفعه؟

يقول خبراء في مجال الصحة إن الشاي يمكن أن يؤثر سلبا على شريحة معينة من الأشخاص، لاحتوائه على نسبة مرتفعة من الكافيين، خاصة الأسود والأخضر والأبيض منه، كما يشيرون إلى أن الأنواع منزوعة الكافيين يكون فيه القليل من العنصر الذي يسبب القلق والتوتر.

فمن هم الأشخاص الذي يجب أن يستبعدوا الشاي من نظامهم الغذائي اليومي؟

النساء الحوامل

لا ينصح الأطباء المرأة الحامل بشرب الشاي بكميات كبيرة بسبب احتوائه على الكافيين، والذي يمكن أن يؤثر على نمو الجنين ويزيد من احتمال حدوث الإجهاض. كما أن بعض أنواع الشاي قد تحتوي على مواد أخرى قد تكون ضارة أو قد تسبب تفاعلات سلبية أثناء الحمل.

مرضى القلب والأوعية الدموية

لا يُنصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض في القلب أو الأوعية الدموية بشرب الشاي، لأنه قد يزيد من معدل ضربات القلب ويؤثر على ضغط الدم.