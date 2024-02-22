مخرج "الشاي الأسود": هناك عالم آخر خارج أوروبا‎

ركز المخرج عبدالرحمن سيساكو في فيلمه "الشاي الأسود"، الذي عرض الأربعاء في "مهرجان برلين السينمائي"، على إظهار جانب من أفريقيا كثيراً ما تغفل شاشات السينما عن تصويره، وفق "رويترز".

وقال المخرج، المرشح لجائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا"، قبل العرض: "كان من المهم بالنسبة لي أن أوسّع هذه النظرة. في أغلب الأحيان تكون هناك نظرة أوروبية أو تركز على ما هو أوروبي، كما لو كان هذا هو كل العالم". وتابع: "لكن هناك عالماً آخر موجوداً".

ويبدأ الفيلم، الذي يشبه الحلم أحياناً في حفل زفاف في ساحل العاج، حيث تترك آية، التي تلعب دورها نينا ميلو، عريسها في اللحظة الأخيرة وينتهي بها الحال في مجتمع الشتات الأفريقي الراسخ في قوانغتشو بالصين.

وهناك، تقع آية في حب كاي، صاحب المقهى الذي تعمل فيه، والذي يلعب دوره تشانغ هان، بينما كان يعلمها قواعد حفلات الشاي في قبو المتجر.