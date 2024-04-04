عضة قرد وراء أول إصابة بشرية بفيروس B المميت في هونغ كونغ

أفاد مسؤولون في مجال الصحة أن رجلاً يبلغ من العمر 37 عاما يمكث في المستشفى بحالة حرجة، بعد أن أصيب بعدوى نادرة، ولكنها قد تكون مميتة بعد تعرضه لجروح في يده، بسبب عضة قرد بري بحديقة في هونغ كونغ.

وبحسب موقع "لايف ساينس" فإن الرجل أصيب بعدوى ناجمة عن فيروس B، الذي يتواجد عادة في لعاب وبول وبراز قرود المكاك، وهي قرود تعيش في مواقع مختلفة في المدينة.

وتشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن لا أعراض أو أعراض خفيفة فقط تظهر على القرود المصابة المصابة بالعدوى.