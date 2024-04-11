تناول هذه الأسماك قد ينقذ حياة 750 ألف شخص سنويا

ويقول العلماء إن الأسماك مثل الرنجة والسردين، غنية بزيوت أوميجا 3 التي قد تمنع أمراض القلب التاجية، فضلاً عن كونها وفيرة بالكالسيوم وفيتامين ب 12.

وفي الوقت الحالي، يتم صيد ثلاثة أرباع هذه الأسماك من قبل البلدان الفقيرة في الجنوب العالمي، ولكنها تستخدم كعلف للأسماك في المزارع لإنتاج الأسماك للأسواق الخارجية.

ووفقا للدراسة، التي نشرت في مجلة BMJ Global Health ، أنشأ الباحثون أربعة سيناريوهات مختلفة، يمثل كل منها نمطًا مختلفًا من أسماك العلف باستخدام بيانات الاستهلاك المتوقع للحوم الحمراء في عام 2050 لـ 137 دولة وبيانات تاريخية عن صيد أسماك العلف من الموائل البحرية.

وأظهر تحليلهم أنه إذا تم اعتماد تلك الأسماك على نطاق واسع للاستهلاك البشري المباشر، فمن المحتمل أن توفر فوائد كبيرة للصحة العامة، وخاصة في الحد من أمراض القلب التاجية.

وعلى الصعيد العالمي، يمكن أن يمنع تناول تلك الأسماك ما بين نصف مليون إلى 750 ألف حالة وفاة بسبب الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي في عام 2050.

ويمكنه أيضًا تجنب ما بين 8 إلى 15 مليون سنة من الحياة مع الإعاقة، والتي يتركز معظمها في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة شوجوان شيا من المعهد الوطني للدراسات البيئية في تسوكوبا باليابان "إن الأسماك العلفية، باعتبارها ذات قيمة غذائية عالية، وصديقة للبيئة، وبأسعار معقولة، وأكثر أنواع الأسماك وفرة في المحيطات، تحظى باهتمام متزايد من منظور النظام الغذائي العالمي".

وأضاف "ومع ذلك، فقد بحثت القليل من الدراسات في تأثير استبدال اللحوم الحمراء بأسماك العلف في النظام الغذائي العالمي على الأمراض غير المعدية المرتبطة بالنظام الغذائي. وعلى الرغم من الإمكانات النظرية لأسماك العلف، إلا أن هناك العديد من العوائق، مثل الصيد الجائر، وتغير المناخ والقبول الثقافي الذين قد يمنعون تحقيق الفوائد الصحية للأسماك العلفية.