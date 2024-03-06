مستويات الزئبق في أسماك التونة تثير قلقا عالميا

كشفت دراسة حديثة نشرها موقع "نيوز وييك" newsweek عن اتجاه مثير للقلق؛ إذ وعلى الرغم من الجهود العالمية للحد من انبعاثات الزئبق، إلا أن العنصر السام لا يزال موجودا في المأكولات البحرية، وخاصة سمك التونة؛ ما يشكل مخاطر صحية محتملة على المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

وحللت الدراسة، التي أجراها خبراء من المعهد الوطني الفرنسي لبحوث التنمية المستدامة، تركيزات الزئبق في سمك التونة منذ عام 1971 وحتى عام 2022. وقد أشارت النتائج إلى عدم وجود انخفاض كبير في مستويات الزئبق خلال هذه الفترة، بل زيادة ملحوظة في مستوياته خصوصا في شمال غرب المحيط الهادئ في التسعينيات.

مصدر الزئبق

ويتراكم الزئبق، أو ميثيل الزئبق، في الأسماك في المقام الأول من خلال الفرائس الملوثة، مثل الأسماك الصغيرة والقشريات.

وتشمل مصادر الزئبق الأحداث الطبيعية مثل النشاط البركاني، والأنشطة ذات الصلة بالإنسان مثل حرق الفحم وحرق النفايات.

وعلى الرغم من التخفيضات العالمية في انبعاثات الزئبق منذ السبعينيات، تشير الدراسة إلى أن الزئبق القديم، المتراكم على مدى عقود أو قرون في مياه المحيطات العميقة، لا يزال يؤثر على بيئات المحيطات السطحية، ويحافظ على مستوياته في سمك التونة.

التسمم بالزئبق

ويشكل التسمم بالزئبق مخاطر صحية كبيرة؛ إذ يؤثر على الجهاز العصبي، والخصوبة، وضغط الدم، ويساهم في تأخر النمو، وخاصة عند الأطفال الصغار. ونظرًا لاستهلاك التونة على نطاق واسع، قام العلماء بمراقبة مستويات الزئبق في أكثر من 3000 عينة من المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي، مع التركيز على سمك التونة الوثاب، والعين الكبيرة، والتونة ذات الزعانف الصفراء، والتي تشكل غالبية المصيد العالمي.

كما أكد الخبراء على تعقيد تقييم مخاطر التعرض للزئبق المرتبطة باستهلاك الأسماك؛ ما يستلزم إجراء مزيد من التحقيق في ترددات الاستهلاك والفئات السكانية الضعيفة، مثل الأطفال الصغار والنساء الحوامل.