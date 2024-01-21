كيف تؤثر بعض أنواع بكتيريا الأمعاء على نفسية الشباب؟

نشرت مجلة علم الأعصاب دراسة اكتشف فيها العلماء وجود علاقة دقيقة بين بكتيريا معينة في الأمعاء وشدة الأعراض المرضية لدى الشباب الذين تم تشخيص إصابتهم باضطراب الاكتئاب الشديد (MDD)، بحسب تقرير نشره موقع psypost.

وعلى عكس النتائج السابقة، فإن التحليل الشامل لتركيب ووظيفة ميكروبيوم الأمعاء لم يظهر فروقات كبيرة عند المقارنة بين الأفراد المصابين بالاكتئاب وأولئك الأصحاء.

لكن الدراسة قامت بتحديد بعض أنواع البكتيريا والوظائف التي تختلف بين الفئتين؛ ما يسلط الضوء على فهمٍ أفضل لِطرق التدخل المحتملة للعلاج.

ويشتبه منذ فترة طويلة في أن ميكروبيوم الأمعاء، وهو نظام بيئي معقد من البكتيريا والميكروبات الموجودة في الجهاز الهضمي، يلعب دورًا في الصحة العقلية.

ومن خلال مسارات مختلفة، مثل: إنتاج المواد الكيميائية التي تغير المزاج، وتنشيط العصب المبهم الذي يربط الأمعاء بالدماغ، يمكن للميكروبيوم التأثير على الصحة المعرفية والعاطفية.