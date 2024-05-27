علاجات منزلية للتخفيف من حروق الشمس على الجلد

مع اقتراب فصل الصيف والطقس الحار، ليس مستغربا رؤية أشخاص يعانون من حروق الشمس على بشرتهم، وعلى الرغم من إدراك الكثيرين لأهمية استخدام الواقي الشمسي، إلا أن البعض لا يطبق الإرشادات بالشكل الصحيح.

ومن المعروف أن التعرض لأشعة الشمس المباشرة يساعد على إنتاج فيتامين د في الجسم، وذلك بسبب تكسير جزيء الكولسترول في الجلد بفضل الأشعة فوق البنفسجية، إلا أن هذه الأشعة لها مخاطر صحية إذ قد تزيد من فرصة الإصابة بسرطان الجلد وتسرع عملية الشيخوخة وتؤدي لجفاف وتشقق الجلد، بحسب ما يؤكده الخبراء.

ومن هنا يُنصح أطباء الجلدية في تقرير نشرته صحيفة "إنفوباي"، باتباع عدة إرشادات بعد التعرض لأشعة الشمس تجنبًا للمخاطر، أبرزها:

التبريد

من خلال استخدام كمادات قطنية مبللة بالماء البارد، حيث تعطي تبريدا فوريا للحروق، وهو أمر بالغ الأهمية خلال الساعات الأولى بعد التعرض لأشعة الشمس.

شرب السوائل

يؤكد الخبراء على ضرورة شرب الكثير من السوائل، لأن التعرض للشمس يفقد الجسم كمية كبيرة من الماء، والتي يجب استبدالها في أسرع وقت ممكن لمساعدة الجلد في عملية تجدده.