هذا ما تفعله ملعقة واحدة من الكركم لجسمك يوميا

تتمتع التوابل بأهمية كبيرة في المطبخ، ومن بين هذه التوابل يبرز الكركم، الذي يشتهر بفوائده الصحية المتعددة.

ويُعتبر الكركم جزءا من التقاليد الطبية الصينية والأيورفيدية، حيث استخدم منذ آلاف السنين كعلاج طبيعي. وفي الوقت الحاضر، حرص الكثيرون على دمج الكركم في نظامهم الغذائي لفوائده الصحية المتعددة.

وفي تقرير لصحيفة "تايمز أوف إنديا" أجمع الخبراء على فوائد تناول ملعقة صغيرة واحدة من الكركم يوميا:

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

أظهرت العديد من البحوث العلمية، أن مكونات الكركم تسهم في خفض الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية، من خلال تقليل التهابات الجسم، وتقليل نسبة الكوليسترول وترقيق الدم؛ ما يقدم طبقة من الدفاع ضد الأمراض المتعلقة بالقلب.

مكافحة السرطان

أوضحت الدراسات السريرية، أن الكركمين، المركب النشط في الكركم، يظهر تأثيرات مضادة للسرطان؛ إذ يقلل من خطر تلف الخلايا ويمنع انتشار الخلايا السرطانية.