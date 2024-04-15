تعرّف على الفوائد الغنية لمشروب الكركم وبذور الشيا

هناك العديد من الفوائد التي سمعنا عنها مؤخرا للكركم الخام، وأحدثها يتمثل بإضافة الكركم المبشور إلى كوب من الماء الفاتر ودمجه مع بذور الشيا وشربه في الصباح، وفقا لما نشرته صحيفة Times of India.

ويعد الكركم الخام مركبا قويا مضادا للأكسدة وللالتهابات، كما أن الشكل الخام يحتفظ بالمزيد من الزيوت والمواد المغذية الأساسية، ويؤدي إلى تحسين عملية الهضم ودعم المناعة.

وبينت الصحيفة أن الجمع بين بذور الشيا والكركم الخام إلى النظام الغذائي اليومي يفيد بما يلي:

مزيج عال من الألياف

يمكن أن يساعد الجمع بين بذور الشيا والكركم الطازج في تقليل الوزن عن طريق توفير الشبع، ويساعد أيضًا في توفير دفعة صحية من التغذية التي تساعد في تجديد العناصر الغذائية المفقودة.

الأحماض الدهنية أوميغا-3

تعتبر بذور الشيا أحد المصادر النباتية لأحماض أوميغا-3 الدهنية، وتساعد الدهون الصحية في تقليل الالتهاب ودعم الصحة الأيضية، مما قد يسهم في إنقاص الوزن.

تنظيم نسبة السكر في الدم

يمكن أن يساعد مشروب الشيا/كركم بشكل طبيعي في إدارة الأنسولين بشكل أفضل، وذلك لأن الجمع بينهما يرتبط باستقرار مستويات السكر في الدم، مما يمكن أن يقلل الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويمنع الإفراط في تناول الطعام ويساعد في إدارة الوزن بشكل أفضل.

خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب معروف بتأثيراته القوية المضادة للالتهابات. تم ربط الالتهاب المزمن بالسمنة والاضطرابات الأيضية، لذا فإن تقليل الالتهاب في الجسم قد يدعم بشكل غير مباشر جهود فقدان الوزن.

تحسين عملية الهضم

يمكن لكل من بذور الشيا والكركم دعم صحة الجهاز الهضمي. من المعروف أن بذور الشيا تعزز حركات الأمعاء المنتظمة بسبب محتواها العالي من الألياف، في حين أن الكركم قد يساعد في تحفيز إنتاج الصفراء والمساعدة في الهضم.

تعزيز عملية التمثيل الغذائي

تشير بعض الدراسات إلى أن الكركم يمكن أن يساعد في زيادة التمثيل الغذائي لأنه يحتوي على مركب نشط بيولوجيًا يسمى الكركمين، والذي يرتبط بزيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

صحة البشرة

يمكن أن تساعد آثار الكركم المضادة للالتهابات والأكسدة في تقليل حب الشباب والأكزيما والصدفية وغيرها من الأمراض الجلدية، مع تعزيز التئام الجروح ومنع علامات الشيخوخة.

وتعتبر بذور الشيا مصدرًا جيدًا للكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي معادن أساسية للحفاظ على صحة العظام ومنع هشاشة العظام.