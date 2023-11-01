فرنسا تجيز دواءً لسرطان بطانة الرحم من "جي اس كاي"

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية الثلاثاء أنها وافقت وفق آلية تُعرف بالاستحصال المبكر على دواء لسرطان بطانة الرحم، توصلت إليه شركة الأدوية البريطانية العملاقة "غلاسكو سميث كلاين" (جي اس كاي) GSK.

وأوضحت الهيئة الوطنية لسلامة الأدوية أن الاستحصال المبكر على دواء "جيمبرلي" Jemperli المُصنّّع من جزيء دوستارليماب Dostarlimab "أصبح متاحًا منذ الـ23 من تشرين الأول/أكتوبر للنساء المصابات بسرطان بطانة الرحم المتقدم، في حال اكتُشف لديهنّ حديثًا أو كان متكررًا"

ويصيب سرطان بطانة الرحم النساء بعد انقطاع الطمث عادةً، ويظهر بدايةً في طبقة الخلايا التي تشكل البطانة الداخلية للرحم، ويُعدّ أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا، إذ يبلغ عدد الإصابات به نحو عشرة آلاف سنويًّا في فرنسا. ومع أن الأمل في علاجه أفضل نسبيًّا مقارنة بالسرطانات النسائية الأخرى كعنق الرحم والمبيض، يبقى سببًا لعدد كبير من الوفيات.