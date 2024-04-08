ثورة علاجية.. رصد علامات السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات

شرع علماء في مساعهم لتطوير علاج رائد لمرض السرطان، في معهد السرطان المبكر في جامعة كامبريدج، بإجراء أبحاث تهدف إلى اكتشاف التغيرات الخلوية قبل سنوات عديدة من تطورها إلى أورام.

وتسعى هذه المبادرة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان"، إلى إعادة تعريف أساليب رعاية مرضى السرطان من خلال تحديد ومعالجة الحالات السابقة للتسرطن قبل وقت طويل من ظهورها كأورام مصحوبة بأعراض.

وكرّس الباحثون في معهد السرطان المبكر دراساتهم للكشف عن طرق مبتكرة لمكافحة السرطان من خلال التدخل في مراحله الأولى.

وسلطت الاكتشافات الحديثة الضوء على وجود حالات سرطانية كامنة يمكن أن تستمر لفترات طويلة قبل أن تتطور إلى أورام خبيثة ذات أهمية سريرية.

وقالت مديرة المعهد البروفيسور ريبيكا فيتزجيرالد: "إن فترة الكمون لتطور السرطان يمكن أن تمتد لسنوات، وحتى عقود، قبل ظهور الأعراض. وبحلول الوقت الذي يظهر فيه الورم، غالبًا ما يشكل تحديات كبيرة للعلاج".

وأضافت: "لذا، نحن بحاجة إلى اعتماد نهج استباقي يمكّن من اكتشاف خطر الإصابة بالسرطان في مراحله الناشئة من خلال اختبارات تشخيصية قابلة للتطوير".

وأحد الأساليب التي طورتها فيتزجيرالد وفريقها هي "الإسفنجة الخلوية"، وهي جهاز قابل للبلع ويتوسع ليصبح إسفنجة في المعدة، ويجمع خلايا المريء في رحلته.

ومن خلال الكشف عن وجود بروتين معين، TFF3، الحصري للخلايا السابقة للتسرطن، توفر الإسفنجة الخلوية نظام إنذار مبكر للأفراد المعرضين لخطر الإصابة بسرطان المريء، مما يسهل المراقبة والتدخل في الوقت المناسب على نطاق واسع.