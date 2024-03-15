دراسة.. فوائد كبيرة لدمج رعاية الصحة العقلية في علاج مرضى السرطان

أظهرت نتائج دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة "بيتسبرغ" الأمريكية، فوائد كبيرة لدمج رعاية الصحة العقلية في علاج الأورام لمرضى السرطان، مبينة أن هناك علاقة بين الصحة العقلية وانخفاض دخول مرضى السرطان إلى المستشفى.

وركزت الدراسة، التي نشر نتائجها موقع إذاعة "WESA.fm"، على نموذج علاج يتلقى خلاله مرضى السرطان رعاية صحية عقلية من معالج أو أخصائي اجتماعي تم دمجه في فريق علاج الأورام الخاص بهم.

وكشفت النتائج أن المرضى الذين تلقوا علاج الصحة العقلية المتكامل كانوا أقل عرضة لزيارة غرفة الطوارئ أو الحاجة إلى دخول المستشفى، وذلك بعد إجراء تحليل مقارن مع مجموعة أخرى من المرضى الذين تم تحويلهم خارجيًا للعلاج.