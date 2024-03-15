دراسة.. فوائد كبيرة لدمج رعاية الصحة العقلية في علاج مرضى السرطان
أظهرت نتائج دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة "بيتسبرغ" الأمريكية، فوائد كبيرة لدمج رعاية الصحة العقلية في علاج الأورام لمرضى السرطان، مبينة أن هناك علاقة بين الصحة العقلية وانخفاض دخول مرضى السرطان إلى المستشفى.
وركزت الدراسة، التي نشر نتائجها موقع إذاعة "WESA.fm"، على نموذج علاج يتلقى خلاله مرضى السرطان رعاية صحية عقلية من معالج أو أخصائي اجتماعي تم دمجه في فريق علاج الأورام الخاص بهم.
وكشفت النتائج أن المرضى الذين تلقوا علاج الصحة العقلية المتكامل كانوا أقل عرضة لزيارة غرفة الطوارئ أو الحاجة إلى دخول المستشفى، وذلك بعد إجراء تحليل مقارن مع مجموعة أخرى من المرضى الذين تم تحويلهم خارجيًا للعلاج.
وأشار الموقع إلى أنه جرى خلال علاج الصحة العقلية المتكامل تقديم العلاج السلوكي المعرفي، مع التركيز على تقنيات الاسترخاء وتعديل المعتقدات الأساسية حول الذات أو البيئة، حيثُ أبلغ المرضى الذين خضعوا لذلك العلاج عن انخفاض معدلات الاكتئاب والتعب والألم مقارنة بأولئك الذين تلقوا إحالات العلاج فقط.
وقالت جينيفر ستيل، المتخصصة في تطوير تدخلات الرعاية للأعراض المرتبطة بالسرطان، على الدور المحتمل لزيادة الاتصال مع فريق الرعاية من خلال زيارات العلاج الأسبوعية في تحسين نتائج المرضى.
وأشارت إلى أنه يمكن لمقدمي خدمات الصحة العقلية تحديد علامات تدهور الصحة والتدخل السريع الضروري، كونهم أكثر انسجامًا مع الصحة العقلية والجسدية للمرضى، معربة عن اهتمامها بدراسة ما إذا كانت عوامل مثل العمر أو الجنس تؤثر على فاعلية الرعاية الصحية العقلية المتكاملة لمرضى السرطان.
وبين الموقع أن الآثار المترتبة على الدراسة تشير إلى أن على مراكز السرطان أن تفكر في دمج نماذج رعاية الصحة العقلية المتكاملة في بروتوكولات العلاج الخاصة بها، كوسيلة واعدة لتعزيز نوعية الحياة الشاملة لمرضى السرطان.